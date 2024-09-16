Стало известно, почему Анджелина Джоли так и не простила своего отца

Американская актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Уже долгое время американские актеры Анджелина Джоли и Джон Войт не поддерживают связь. На то немало причин, но есть одна основная, по которой бывшая жена актера Брэда Питта не поддерживает связь с отцом.

Об этом сообщает издание OK USA.

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Оскароносная актриса родилась в семье Джона Войта и Маршелин Бертран. Однако спустя год после ее рождения родители Анджелины разошлись. Причиной стала измена Войта.

"Она так и не простила ему то, что он разбил сердце ее мамы", — сказал инсайдер новостному изданию.

Бертран официально подала на развод в 1978 году. Процесс был окончен в 1980-м. По словам источника, Джоли также чувствовала, что ее отец игнорирует ее после расставания.

"Поскольку он гулял на вечеринках и жил жизнью, которой хотел. А не был рядом с ней, чтобы воспитывать", — отметили в OK USA.

Голливудская актриса Анджелина Джоли в юности с отцом. Фото: X/Masquerade2376

В конце 1990-х актрисе Маршелин Бертран был поставлен неутешительный диагноз — рак яичников и молочной железы. Свои последние годы она вела практически затворнический образ жизни — на публике не появлялась, интервью не давала.

После продолжительной борьбы с онкологией мать Анджелины Джоли умерла в 56-летнем возрасте 27 января 2007-го в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Актриса Маршелин Бертран с маленькой Анджелиной Джоли. Фото: X/ScholarsCinema

Напомним, ранее мы писали, что Анджелину Джоли видели в компании российского актера, поддерживающего политику Путина. Также мы рассказывали, что актриса Сальма Хайек поделилась подробностями сотрудничества с сыновьями Джоли и Питта.