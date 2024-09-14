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Новий фільм Анджеліни Джолі "Марія" — історія, жертви та думка критиків

14 вересня 2024 08:14
Валерія Соколенко - Редактор
Анджеліна Джолі в фільмі "Марія" — сюжет, репетиції та відгуки кінокритиків
Американська акторка Анджеліна Джолі в фільмі "Марія". Фото: скриншот
Валерія Соколенко - Редактор

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі знялась у фільмі "Марія" про життя оперної співачки. Його представили в рамках 81-го Венеційського кінофестивалю. Глядачі протягом восьми хвилин аплодували зірці за чудову акторську гру.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як створювали фільм.

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"Марія" — фільм про життя оперної співачки Марії Каллас

Анджеліна Джолі перевтілилась в оперну діву Марію Каллас. Цей фільм — фінальна частина трилогії біографічних фільмів про визначних жінок в історії від режисера Пабло Ларраїна. Перші дві були присвячені Джекі Кеннеді та принцесі Діані.

"Марія" — історія про оперну ікону, яка прославилась завдяки унікальному голосу та харизмі. Втім, глядачі побачать роки її життя, коли Каллас вже залишила сцену. Вона переїхала до Парижа, де жила на самоті. 

Ми побачимо спогади, роздуми та розчарування відомої зірки. Водночас зможемо відчути всі пристрасті стосунків діви з грецьким судновласником Арістотелем Онассісом.

Анджеліна Джолі в фільмі "Марія". Фото: скриншот
Анджеліна Джолі в фільмі "Марія". Фото: скриншот

За цей фільм Анджеліні Джолі пророкують номінацію на "Оскар", втім не все однозначно. Хоча це і перша роль акторки за останні три роки.

Залаштунки фільму "Марія" та підготовка Анджеліни Джолі

Сценаристом для фільму обрали Стівена Найта. Саме він автор "Гострих картузів", фільму "Лок" і трилеру "Море спокуси" з Енн Гетевей і Меттью Мак-Конагеем.  

"Я неймовірно радий розпочати виробництво фільму "Марія", який, я сподіваюся, стане поглядом на чудове життя та творчість Марії Каллас глядачам по всьому світу, завдяки чудовому сценарію Стівена Найта, роботі всього акторського складу та знімальної групи й особливо блискучої роботи та підготовки Анджеліни", — розповідав режисер на початку роботи над фільмом Пабло Ларраін.

Анджеліна Джолі зіграла співачку Марію Каллас. Фото: скриншот
Анджеліна Джолі зіграла співачку Марію Каллас. Фото: скриншот

Знімали фільм у чотирьох країнах — Франції, Греції, Італії та Угорщині. Загалом процес, за попередньою інформацією, мав тривати 8 тижнів. 

Анджеліна Джолі на зйомках носила оригінальні речі Марії Каллас. А під час репетицій займалася вокалом. Вона протягом семи місяців брала уроки співу, щоб якісно імітувати оперну манеру. Водночас вдома слухала переважно оперу.

Оперна співачка Марія Каллас. Фото: instagram.com/mariacallasofficia
Оперна співачка Марія Каллас. Фото: instagram.com/mariacallasofficia

"Це був досвід поза тілом, тому що я не співаю. У моєму житті була людина, яка не була доброзичливою до мене щодо співу. Це були стосунки, в яких я перебувала. І я просто думала, що не вмію співати", — розповідала акторка.

Щоб якнайкраще зрозуміти Каллас, акторка слухала її архівні записи. На аудіо вона розповідала, як досягла технічного успіху.

"Нашою спільною рисою з Каллас є надзвичайно ніжна сторона, яку ми не можемо проявити на публіці. Саме ця вразливість, більше, ніж будь-що інше", — сказала Джолі.

Про Марію Каллас зняли фільм. Фото: instagram.com/mariacallasofficia
Про Марію Каллас зняли фільм. Фото: instagram.com/mariacallasofficia

Критики рознесли фільм "Марія" з Анджеліною Джолі

Критики неоднозначно відреагували на висвітлені теми в фільмі. Інші — жорстко розкритикували невелику кількість архівних кадрів та нереалістичний сценарій, інші — навпаки пророкують Анджеліні перемогу на всіх кінопреміях.

  • "Як для людини, яка є наркозалежною і смертельно хворою, Каллас у виконанні Джолі ніколи не виглядає менш ніж розкішно, і вона завжди надзвичайно гідна, врівноважена та впевнена в собі, перевершуючи всіх, хто перетинає її шлях", — BBC.
  • "Джолі — майже магічна партія для справжньої діви. До болю худа, але все ще красива, велично патриціанська, примхливо добра або егоїстична, що балансує на межі з божевіллям. Відданість акторки цьому творінню очевидна на кожному кроці", — Deadline.
Анджеліна Джолі в трейлері "Марія". Фото: скриншот
Анджеліна Джолі в трейлері "Марія". Фото: скриншот

Нагадаємо, акторку Анджеліну Джолі спіймали в компанії російського путініста. Також кінокритики рознесли її фільм про нещасну сироту Ніну.

Анджеліна Джолі кіно Голлівуд актори закордонні зірки

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