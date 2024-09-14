Анджелина Джоли в фильме "Мария" - сюжет, репетиции и отзывы кинокритиков

Американская актриса Анджелина Джоли в фильме "Мария". Фото: скриншот

Голливудская звезда Анджелина Джоли снялась в фильме "Мария" о жизни оперной певицы. Его представили в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля. Зрители в течение восьми минут аплодировали стоя за великолепную актерскую игру.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как создавали фильм.

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"Мария" — фильм о жизни оперной певицы Марии Каллас

Анджелина Джоли превратилась в оперную деву Марию Каллас. Этот фильм — финальная часть трилогии биографических фильмов о выдающихся женщинах в истории от режиссера Пабло Ларраина. Первые две были посвящены Джеки Кеннеди и принцессе Диане.

"Мария" — история об оперной иконе, прославившейся благодаря уникальному голосу и харизме. Впрочем, зрители увидят годы ее жизни, когда Каллас уже покинула сцену. Она переехала в Париж, где жила в одиночестве.

Мы увидим воспоминания, размышления и разочарования известной звезды. В то же время сможем почувствовать все страсти отношений девы с греческим судовладельцем Аристотелем Онассисом.

Анджелина Джоли в фильме "Мария". Фото: скриншот

За этот фильм Анджелине Джоли прочат номинацию на "Оскар", впрочем, не все однозначно. Хотя это и первая роль актрисы за последние три года.

Застройка фильма "Мария" и подготовка Анджелины Джоли

Сценаристом для фильма избрали Стивена Найта. Именно он автор "Острых кепок", фильма "Лок" и триллера "Море соблазна" с Энн Гетевей и Мэттью Мак-Конагеем.

"Я невероятно рад начать производство фильма "Мария", который, я надеюсь, станет взглядом на прекрасную жизнь и творчество Марии Каллас зрителям по всему миру, благодаря замечательному сценарию Стивена Найта, работе всего актерского состава и съемочной группы и особенно блестящей работы и подготовки Анджелины", — рассказывал режиссер во время начала работы над фильмом Пабло Ларраин.

Анджелина Джоли сыграла певицу Марию Каллас. Фото: скриншот

Снимали фильм в четырех странах — Франции, Греции, Италии и Венгрии. В общем, процесс по предварительной информации должен длиться 8 недель.

Анджелина Джоли на съемках носила оригинальные вещи Марии Каллас. А во время репетиций занималась вокалом. Она в течение семи месяцев принимала уроки пения, чтобы качественно имитировать оперную манеру. В то же время дома слушала преимущественно оперу.

Оперная певица Мария Каллас. Фото: instagram.com/mariacallasofficia

"Это был опыт вне тела, потому что я не пою. В моей жизни был человек, который не был дружелюбным ко мне по пению. Это были отношения, в которых я находилась. И я просто думала, что не умею петь", — рассказывала актриса.

Чтобы лучше понять Каллас, актриса слушала ее архивные записи. На аудио она рассказывала, как добилась технического успеха.

"Нашей общей чертой с Каллас является чрезвычайно нежная сторона, которую мы не можем проявить на публике. Именно эта уязвимость больше, чем что-либо другое", — сказала Джоли.

О Марии Калласе сняли фильм. Фото: instagram.com/mariacallasofficia

Критики разнесли фильм "Мария" с Анджелиной Джоли

Критики неоднозначно отреагировали на освещенные темы фильма. Другие жестко раскритиковали небольшое количество архивных кадров и нереалистичный сценарий, другие наоборот прочат Анджелине победу на всех кинопремиях.

"Как для человека, который наркозависим и смертельно болен, Каллас в исполнении Джоли никогда не выглядит менее чем роскошно, и она всегда чрезвычайно достойна, уравновешенна и уверенна в себе, превосходя всех, кто пересекает его путь", — BBC.

"Джоли — почти магическая партия для настоящей девы. До боли худая, но все еще красивая, величественно патрицианская, капризно добрая или эгоистическая, балансирующая на грани с безумием. Преданность актрисы этому творению очевидна на каждом шагу", — Deadline.

Анджелина Джоли в трейлере "Мария". Фото: скриншот

Напомним, актрису Анджелину Джоли поймали в компании российского путиниста. Также кинокритики разнесли ее фильм о несчастной сироте Нине.