Журналист Брайан Винер заявил, что Анджелина Джоли не справилась с ролью Марии Каллас.

Голливудская звезда Анджелина Джоли в фильме "Мария". Фото: скриншот

Анджелина Джоли сыграла легендарную оперную певицу Марию Каллас в фильме "Мария". Картину представили на Венецианском кинофестивале. Актрисе аплодировали в течение восьми минут, впрочем, критики более жестоки к картине. Британский журналист Брайан Винер считает, что режиссер совершенно не передал настоящий характер девы Каллас.

Об этом он написал в Daily Mail.

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Фильм рассказывает о жизни оперной певицы Марии Каллас в последние ее дни, когда ей 53 года. Она видит во снах своего мертвого любовника Онассиса и мучается попытками вернуть знаменитый голос. Она переживает личную драму.

Каллас называют "величайшей певицей в истории" и женщиной с жестким характером. Она была личность — сильная и независимая.

"Была настолько грозной, что дразнящий Джон Хьюстон однажды сказал, что он бы лучше провел шесть раундов с боксером-тяжеловесом Джеком Демпси, чем скрестил шпаги с ней", — написал британский журналист Брайан Винер.

Он описал, какой была оперная дева, и эта фигура совсем не совпадает с персонажем, созданным Анджелиной Джоли. Винер считает, что ни режиссер Ларрейн, ни сценарист Стивен Найт не смогли передать величие ее культурного статуса.

Анджелина Джоли в фильме "Мария". Фото: скриншот

Когда Каллас отказалась от выступлений в Милане и Нью-Йорке, это была не оперная новость. Это было всемирное событие, вызвавшее шок и беспокойство.

Журналисту досадно, что в фильме Каллас изобразили как жалкую и нуждающуюся жертву, которая руководит только домашним персоналом и говорит эпиграммами. Оперная певица действительно была жертвой — мать над ней издевалась, мужчина обворовывал, а любовник избивал и накачивал наркотиками. Впрочем, даже проституция с нацистскими солдатами не сломила Каллас. В фильме с Джоли — такая сильная история не ощущается.

В то же время британский журналист подчеркнул и похвалил актрису за отдачу. Ее подготовка к фиктивному оперному пению, и то, как она синхронно с оригинальной фонограммой спела — стоит "Оскара".

Мария Каллас. Фото: instagram.com/mariacallasofficia

Впрочем, конец фильма также не удовлетворил критика. Он считает финал затянутым, а последнюю сцену слишком очевидной.

"Мне было грустно, и я желал конца по крайней мере за 20 минут до его наступления. Мы все знаем, что все не закончится, пока толстая женщина (или в случае Джоли, не очень толстая женщина) споет, но она заставляет нас ждать слишком долго", — написал Винер.

Анджелина Джоли не справилась с ролью "Марии". Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, как снимали фильм "Мария" с Джоли в главной роли. Также стало известно, почему Анджелина до сих пор не готова простить своего отца.