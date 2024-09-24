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Новый фильм с Джоли покажут на Netflix – дата премьеры и новые фото со съемок

24 сентября 2024 08:14
Виталий Ковальчук - Редактор
Новый фильм Анджелины Джоли покажут на Netflix — дата премьеры
Американская актриса Анджелина Джоли в ленте "Мария". Фото: Just Jared
Виталий Ковальчук - Редактор

Накануне на Венецианском международном кинофестивале прошла мировая премьера фильма "Мария" режиссера фильма Пабло Ларраина. Главную роль исполнила американская актриса Анджелина Джоли. Появилась дата релиза и новые фотографии со съемок.

Об этом сообщает издание Just Jared.

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Новый фильм Анджелины Джоли

Лента "Мария" выйдет в избранных кинотеатрах США 27 ноября. А на стриминговой платформе Netflix фильм станет доступен для просмотра 11 декабря.

Анджелина Джоли сыграла роль Марии Каллас, одной из самых знаменитых исполнительниц 20 века. В фильме рассказывается о том, как американо-греческое сопрано возвращается в Париж после гламурной и бурной жизни на публике.

Джоли фильм
Работа над фильмом "Мария". Фото: Just Jared

"Мария" получила восьми минутные овации на своей мировой премьере в Венеции, состоявшейся в театре Sala Grande. Джоли, умиленная приемом, вытирала слезы. За этот фильм некоторые кинокритики ей прочат номинацию на премию "Оскар". Это первая роль Анджелины за последние три года.

Джоли фильм
Съемки фильма "Мария". Фото: Just Jared

Фрагмент фильма "Мария"

Напомним, ранее мы писали, что Анджелина Джоли обратилась к одному из лучших пластических хирургов. Также мы рассказывали, что британский журналист раскритиковал фильм "Мария" с Джоли.

Анджелина Джоли кино Netflix зарубежные звезды актриса

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