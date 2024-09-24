Новый фильм Анджелины Джоли покажут на Netflix — дата премьеры

Американская актриса Анджелина Джоли в ленте "Мария". Фото: Just Jared

Накануне на Венецианском международном кинофестивале прошла мировая премьера фильма "Мария" режиссера фильма Пабло Ларраина. Главную роль исполнила американская актриса Анджелина Джоли. Появилась дата релиза и новые фотографии со съемок.

Об этом сообщает издание Just Jared.

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Лента "Мария" выйдет в избранных кинотеатрах США 27 ноября. А на стриминговой платформе Netflix фильм станет доступен для просмотра 11 декабря.

Анджелина Джоли сыграла роль Марии Каллас, одной из самых знаменитых исполнительниц 20 века. В фильме рассказывается о том, как американо-греческое сопрано возвращается в Париж после гламурной и бурной жизни на публике.

Работа над фильмом "Мария". Фото: Just Jared

"Мария" получила восьми минутные овации на своей мировой премьере в Венеции, состоявшейся в театре Sala Grande. Джоли, умиленная приемом, вытирала слезы. За этот фильм некоторые кинокритики ей прочат номинацию на премию "Оскар". Это первая роль Анджелины за последние три года.

Съемки фильма "Мария". Фото: Just Jared

Фрагмент фильма "Мария"

Напомним, ранее мы писали, что Анджелина Джоли обратилась к одному из лучших пластических хирургов. Также мы рассказывали, что британский журналист раскритиковал фильм "Мария" с Джоли.