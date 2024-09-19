Анджеліна Джолі звернулася до одного з кращих пластичних хірургів — що стало причною

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Наприкінці липня в Лос-Анджелесі син Анджеліни Джолі Пакс потрапив у жахливу аварію на електровелосипеді. Джолі залучила одних із найкращих лікарів, які доглядають її сина.

Про це пише Daily Mail.

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Одним із цих лікарів був пластичний хірург, який уважно оглянув великий поріз на його лобі.

"Енджі хотіла переконатися, що у Пакса на обличчі немає жахливого шраму, тому вона попросила найкращого пластичного хірурга в Лос-Анджелесі оглянути його та подбати про це. Вона дуже добра мати і робить для своїх дітей усе можливе. Вона сама подзвонила і була на консультації", — говорить джерело.

Пакс працював з Анджеліною над її новим фільмом "Без крові" з Сальмою Гайєк у головній ролі. Він також працював над її першим фільмом "Кунг-фу Панда", "Малефісента" та "Перше вбито мого батька". І він також працював рекламним агентом над її новим фільмом "Марія".

Повідомляється, що Джолі поспішала бути поруч з Паксом, коли його госпіталізували після аварії близько 17:00 29 липня, коли він був на бульварі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі.

Джерело розповіло Page Six, що після аварії він "був стабільний", додавши, що Анджеліна "перебуває поруч з Паксом у лікарні, поки він одужує".

Джерела в правоохоронних органах повідомили TMZ, що Пакс врізався своїм електровелосипедом у зупинений автомобіль на перехресті, коли на світлофорі загорілося червоне світло. Водій вискочив з машини, щоб перевірити Пакса, перш ніж викликали першу рятувальників.

Пакс, який під час інциденту не носив шолома, отримав травму голови та біль у стегні, а потім був доставлений до лікарні для лікування.

Page Six сказав, що хоча парамедики були стурбовані тим, що у Пакса була невелика крововилив у мозок, зрозуміло, що незабаром після цього йому стало краще.