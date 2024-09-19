Анджеліна Джолі звернулася до одного з кращих пластичних хірургів — що стало причною
Наприкінці липня в Лос-Анджелесі син Анджеліни Джолі Пакс потрапив у жахливу аварію на електровелосипеді. Джолі залучила одних із найкращих лікарів, які доглядають її сина.
Про це пише Daily Mail.
Анджеліна Джолі вирушила до пластичних хірургів
Одним із цих лікарів був пластичний хірург, який уважно оглянув великий поріз на його лобі.
"Енджі хотіла переконатися, що у Пакса на обличчі немає жахливого шраму, тому вона попросила найкращого пластичного хірурга в Лос-Анджелесі оглянути його та подбати про це. Вона дуже добра мати і робить для своїх дітей усе можливе. Вона сама подзвонила і була на консультації", — говорить джерело.
Пакс працював з Анджеліною над її новим фільмом "Без крові" з Сальмою Гайєк у головній ролі. Він також працював над її першим фільмом "Кунг-фу Панда", "Малефісента" та "Перше вбито мого батька". І він також працював рекламним агентом над її новим фільмом "Марія".
Повідомляється, що Джолі поспішала бути поруч з Паксом, коли його госпіталізували після аварії близько 17:00 29 липня, коли він був на бульварі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі.
Джерело розповіло Page Six, що після аварії він "був стабільний", додавши, що Анджеліна "перебуває поруч з Паксом у лікарні, поки він одужує".
Джерела в правоохоронних органах повідомили TMZ, що Пакс врізався своїм електровелосипедом у зупинений автомобіль на перехресті, коли на світлофорі загорілося червоне світло. Водій вискочив з машини, щоб перевірити Пакса, перш ніж викликали першу рятувальників.
Пакс, який під час інциденту не носив шолома, отримав травму голови та біль у стегні, а потім був доставлений до лікарні для лікування.
Page Six сказав, що хоча парамедики були стурбовані тим, що у Пакса була невелика крововилив у мозок, зрозуміло, що незабаром після цього йому стало краще.
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