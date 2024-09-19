Анджелина Джоли обратилась к одному из лучших пластических хирургов — что стало причиной

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

В конце июля в Лос-Анджелесе сын Анджелины Джоли Пакс попал в ужасную аварию на электровелосипеде. Джоли привлекла одних из лучших врачей, которые ухаживают за ее сыном.

Об этом пишет Daily Mail.

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Одним из этих врачей был пластический хирург, внимательно осмотревший большой порез на его лбу.

"Энджи хотела убедиться, что у Пакса на лице нет ужасного шрама, поэтому она попросила лучшего пластического хирурга в Лос-Анджелесе осмотреть его и позаботиться об этом. Она очень хорошая мать и делает для своих детей все возможное. Она сама позвонила и была на консультации", — говорит источник.

Пакс работал с Анджелиной над ее новым фильмом "Без крови" с Сальмой Хайек в главной роли. Он также работал над ее первым фильмом "Кунг-фу Панда", "Малефисента" и "Первым был убит мой отец". И он также работал рекламным агентом над ее новым фильмом "Мария".

Сообщается, что Джоли спешила быть рядом с Паксом, когда его госпитализировали после аварии около 17:00 29 июля, когда он был на бульваре Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе.

Источник рассказал Page Six, что после аварии он "был стабилен", добавив, что Анджелина "находится рядом с Паксом в больнице, пока он поправляется".

Источники в правоохранительных органах сообщили TMZ, что Пакс врезался своим электровелосипедом в остановленный автомобиль на перекрестке, когда на светофоре загорелся красный свет. Водитель выскочил из машины, чтобы проверить Пакса, прежде чем вызвали первых медиков.

Пакс, который во время инцидента был без шлема, получил травму ноги, испытывал боль в бедре, а затем был доставлен в больницу для лечения.

Page Six сказал, что хотя парамедики были обеспокоены тем, что у Пакса было небольшое кровоизлияние в мозг, поняли, что вскоре после этого ему стало лучше.