Анджеліна Джолі зробила однакові тату з донькою Вів’єн — фото

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: CR Fashion Book

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі продовжує дивувати своїми прекрасними стосунками з дітьми. Тепер вона зробила однакові татуювання з її донькою Вів’єн.

Про це зірка розповіла в інтерв’ю CR Fashion Book.

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Джолі зробила однакові тату з донькою Вів’єн

Американська зірка відома своєю пристрастю до татуювань. Відтепер вона розділяє захоплення і з дітьми. Вона разом з 16-річною донькою Вів’єн зробила нове тату. Вони набили фразу "Stay gold".

Це репліка одного з ключових персонажів вистави "Аутсайдери", над якою вони разом працювали. Анджеліна Джолі продюсувала цей проєкт, а Вів’єн — була її асистенткою. Вистава отримала високу оцінку критиків та чотири нагороди Tony Awards. Для Вів’єн це стало першим татуюванням, що символізує заклик залишатися вірним собі.

"Я зробила тату Stay Gold зі своєю дочкою Вів під час нашої роботи над Аутсайдерами. Це так багато значить для нас окремо і разом", — зізналась Джолі.

Angelina Jolie reveals she and daughter Vivienne have matching tattoos



Angelina Jolie revealed that she and her 16-year-old daughter, Vivienne, got matching tattoos after working together on “The Outsiders” Broadway show.



“I got ‘Stay Gold’ with my daughter Viv during our time… pic.twitter.com/V9uMVsvyfM — DAILY NEWS (@daily_newsz) September 21, 2024

Нагадаємо, стало відомо, коли новий фільм з Джолі "Марія" покажуть на Netflix. Також Анджеліна постала в новому образі на обкладинці глянцю.