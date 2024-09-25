Анджелина Джоли сделала одинаковые тату с дочерью Вивьен.

Актриса Анджелина Джоли. Фото: CR Fashion Book

Голливудская звезда Анджелина Джоли продолжает удивлять своими прекрасными отношениями с детьми. Теперь она сделала одинаковые татуировки с дочерью Вивьен.

Об этом звезда рассказала в интервью CR Fashion Book.

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Джоли сделала одинаковые татуировки с дочерью Вивьен

Американская звезда известна своей страстью к татуировкам. Теперь она разделяет восторг и с детьми. Она вместе с 16-летней дочерью Вивьен сделала новую татуировку. Они набили фразу "Stay gold".

Это реплика одного из ключевых персонажей спектакля "Аутсайдеры", над которым они вместе работали. Анджелина Джоли продюсировала этот проект, а Вивьен была ее ассистенткой. Спектакль получил высокую оценку критиков и четыре награды Tony Awards. Для Вивьен это стало первой татуировкой, символизирующей призыв оставаться верным себе.

"Я сделала тату Stay Gold со своей дочерью Вел во время нашей работы над Аутсайдерами. Это так много значит для нас отдельно и вместе", — призналась Джоли.

Angelina Jolie писал, что это и редкость Vivienne have matching tattoos



Angelina Jolie заключила, что он и его 16-летний дельфин, Vivienne, готовят tattoos по труду разом на “The Outsiders” Broadway show.



“I got 'Stay Gold' с моим соусом Viv в наше время… pic.twitter.com/V9uMVsvyfM — DAILY NEWS (@daily_newsz) September 21, 2024

Напомним, стало известно, когда новый фильм из Джоли "Мария" покажут на Netflix. Также Анджелина предстала в новом образе на обложке глянца.