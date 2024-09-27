Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Бред Пітт звинувачує Анджеліну Джолі у проблемах дітей arrow

Бред Пітт звинувачує Анджеліну Джолі у проблемах дітей

27 вересня 2024 06:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Бред Пітт звинувачує Анджеліну Джолі у проблемах дітей
Бред Пітт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Бред Пітт вважає, що Анджеліна Джолі ризикує життям їхнього сина Пакса заради того, щоб помститися йому. Пітт має намір вирішити ці питання за допомогою своїх адвокатів.

Про це пише Radar Online.

Читайте також:

Бред Пітт звинувачує Анджеліну Джолі

За словами інсайдера, Пітт дуже хотів поспілкуватися із сином після серйозної аварії на мотоциклі, підтримати його та навчити безпечному водінню, але під впливом матері Пакс не хоче розмовляти з батьком і не відповідає на його дзвінки.

 

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

 

"Якщо щось з дітьми йде не так, вони автоматично звинувачують один одного. Бред хоче допомогти своєму синові і дати йому поради, але Енджі та інші діти повністю від нього відвернулися", — стверджує інсайдер.

За словами джерела, Джолі прагне розташувати дітей до себе і надто багато їм дозволяє: "Джолі дозволяє Паксу майже все, щоб бути впевненою, що він на її боці у розбірках із колишнім чоловіком".

У той же час Джолі, за словами інсайдерів, поглинута турботою про дітей і сама доглядає Пакса, поки він відновлюється після аварії. Вона також розповіла в інтерв'ю CR Fashion, що після появи дітей батьки завжди відходять на другий план.

"Щойно ви стаєте батьком, ви більше ніколи не будете на першому місці. Ваше життя належить іншим. Це чудове почуття", — сказала актриса.

Нагадаємо, стало відомо, як на роман Бреда Пітта з молодою дизйнеркою вплинуло розлучення із Джолі. Раніше ми писали, що про роман Бреда Пітта розповіли його друзі.

Анджеліна Джолі Бред Пітт закордонні зірки зірки зіркова пара

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:07 Долар, євро та злотий дешевшають — курс іноземних валют на сьогодні

07:03 Що означає, коли людині дуже хочеться шоколаду — пояснення вчених

07:01 ПриватБанк стягнув з клієнта 142 тис. грн боргу — що порушив

07:00 Гарріс заявила, що наступною ціллю Путіна може стати Польща

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки коштує брухт наприкінці вересня

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Ексклюзив

06:36 У МОН розповіли, коли порахують точну кількість чоловіків-учителів у школах

06:30 Документи для групи оповіщення ТЦК — чи вистачить "Резерв+"

06:30 Ціни на сою в Україні — скільки коштує зерно наприкінці вересня

06:13 Компенсація за майно — що робити постраждалим від повеней і ракетних атак

06:10 Пенсія у двократному розмірі — хто має право на таку виплату

07:07 Долар, євро та злотий дешевшають — курс іноземних валют на сьогодні

07:03 Що означає, коли людині дуже хочеться шоколаду — пояснення вчених

07:01 ПриватБанк стягнув з клієнта 142 тис. грн боргу — що порушив

07:00 Гарріс заявила, що наступною ціллю Путіна може стати Польща

06:40 Ціни на латунь в Україні — скільки коштує брухт наприкінці вересня

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Ексклюзив

06:36 У МОН розповіли, коли порахують точну кількість чоловіків-учителів у школах

06:30 Документи для групи оповіщення ТЦК — чи вистачить "Резерв+"

06:30 Ціни на сою в Україні — скільки коштує зерно наприкінці вересня

06:13 Компенсація за майно — що робити постраждалим від повеней і ракетних атак

06:10 Пенсія у двократному розмірі — хто має право на таку виплату

Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації