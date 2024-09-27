Бред Пітт звинувачує Анджеліну Джолі у проблемах дітей

Бред Пітт. Фото: Reuters

Бред Пітт вважає, що Анджеліна Джолі ризикує життям їхнього сина Пакса заради того, щоб помститися йому. Пітт має намір вирішити ці питання за допомогою своїх адвокатів.

Про це пише Radar Online.

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За словами інсайдера, Пітт дуже хотів поспілкуватися із сином після серйозної аварії на мотоциклі, підтримати його та навчити безпечному водінню, але під впливом матері Пакс не хоче розмовляти з батьком і не відповідає на його дзвінки.

Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

"Якщо щось з дітьми йде не так, вони автоматично звинувачують один одного. Бред хоче допомогти своєму синові і дати йому поради, але Енджі та інші діти повністю від нього відвернулися", — стверджує інсайдер.

За словами джерела, Джолі прагне розташувати дітей до себе і надто багато їм дозволяє: "Джолі дозволяє Паксу майже все, щоб бути впевненою, що він на її боці у розбірках із колишнім чоловіком".

У той же час Джолі, за словами інсайдерів, поглинута турботою про дітей і сама доглядає Пакса, поки він відновлюється після аварії. Вона також розповіла в інтерв'ю CR Fashion, що після появи дітей батьки завжди відходять на другий план.

"Щойно ви стаєте батьком, ви більше ніколи не будете на першому місці. Ваше життя належить іншим. Це чудове почуття", — сказала актриса.

Нагадаємо, стало відомо, як на роман Бреда Пітта з молодою дизйнеркою вплинуло розлучення із Джолі. Раніше ми писали, що про роман Бреда Пітта розповіли його друзі.