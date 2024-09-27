Брэд Питт обвиняет Анджелину Джоли в проблемах детей

Брэд Питт. Фото: Reuters

Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли рискует жизнью их сына Пакса ради того, чтобы отомстить ему. Питт намерен решить эти вопросы с помощью своих адвокатов.

Об этом пишет Radar Online.

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По словам инсайдера, Питт очень хотел пообщаться с сыном после серьезной аварии на мотоцикле, поддержать его и научить безопасному вождению, но под влиянием матери Пакс не хочет разговаривать с отцом и не отвечает на его звонки.

Анджелина Джоли. Фото: Reuters

"Если что-то с детьми идет не так, они автоматически обвиняют друг друга. Брэд хочет помочь своему сыну и дать ему советы, но Энджи и другие дети полностью от него отвернулись", — утверждает инсайдер.

По словам источника, Джоли стремится расположить детей к себе и слишком много им позволяет: "Джоли позволяет Паксу почти все, чтобы быть уверенной, что он на ее стороне в разборках с бывшим супругом".

В то же время Джоли, по словам инсайдеров, поглощена заботой о детях и сама ухаживает за Паксом, пока он восстанавливается после аварии. Она также рассказала в интервью CR Fashion, что после появления детей родители всегда уходят на второй план.

"Только что вы становитесь родителем, вы больше никогда не будете на первом месте. Ваша жизнь принадлежит другим. Это замечательное чувство", — сказала актриса.

Напомним, стало известно, как на роман Брэда Питта с молодым дизайнером повлиял развод с Джоли. Ранее мы писали, что о романе Брэда Питта рассказали его друзья.