Сергій Притула показав свого сина від колишньої дружини - фото

Сергій Притула. Фото: instagram.com/siriy_ua

Український волонтер, а в минулому актор і телеведучий, Сергій Притула показав, який вигляд зараз має його старший син Дмитро. Громадський діяч привітав хлопця з днем народження.

Спільною світлиною з сином Притула поділився в Instagram.

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2 жовтня Дмитру виповнилося 16 років. З нагоди особливого свята зірковий батько присвятив сину допис у мережі.

Притула поділився фото, на якому обіймає хлопця, який неабияк дуже схожий на нього. Також колишній шоумен зворушливо звернувся до сина з привітаннями.

"Дмитру сьогодні 16. Геть зовсім дорослий став. Надійніший. Відповідальніший. Із ним страшенно цікаво проводити час у спілкуванні. Ну, і якби був чемпіонат світу з найкращих старших братів, то Дмитро зайняв би всі призові місця сам! Аби здоровий був і не розгубив, а примножив все найкраще, що є у твоєму великому серці! З днем народження, сину! Вітаємо і міцно обіймаємо! З любовʼю, усі Притули світу та технічний відділ фонду", — написав Сергій.

Сергій Притула з сином. Фото: instagram.com/siriy_ua

Нагадаємо, Дмитро народився у шлюбі Притули з Юлією Андрійчук. Шлюб пари тривав недовго та згодом розпався. Влітку 2015 року шоумен одружився з Катериною Сопельник, з якою має двох спільних доньок — семирічну Соломію та трирічну Стефанію.

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