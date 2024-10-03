Сергей Притула показал своего сына от бывшей жены.

Сергей Притула в особый день показал 16-летнего сына от экс-супруги
Украинский волонтер, а в прошлом актер и телеведущий, Сергей Притула показал, как выглядит сейчас его старший сын Дмитрий. Общественный деятель поздравил молодого человека с днем рождения.
Совместной фотографией с сыном Притула поделился в Instagram.
Сергей Притула показал своего взрослого сына
2 октября Дмитрию исполнилось 16 лет. По случаю особого праздника звездный отец посвятил сыну пост в сети.
Притула поделился фото, на котором обнимает парня, который очень похож на него. Также бывший шоумен трогательно обратился к сыну с поздравлениями.
"Дмитрию сегодня 16. Совсем совсем взрослый стал. Надежнее. Более ответственный. С ним очень интересно проводить время в общении. Ну, и если бы был чемпионат мира по лучшим старшим братьям, то Дмитрий занял бы все призовые места сам! Чтобы здоров был и не растерял, а приумножил все лучшее, что есть в твоем большом сердце! С днем рождения, сын! Поздравляем и крепко обнимаем! С любовью, все Притулы мира и технический отдел фонда", — написал Сергей.
Напомним, Дмитрий родился в браке Притулы с Юлией Андрийчук. Брак пары длился недолго и впоследствии распался. Летом 2015 года шоумен женился на Екатерине Сопельник, с которой имеет двух общих дочерей — семилетнюю Соломию и трехлетнюю Стефанию.
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