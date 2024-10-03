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Зірка "Вонки" потоваришував із дітьми Кайлі Дженнер

3 жовтня 2024 10:35
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Тімоті Шаламе добре спілкується із дітьми Кайлі Дженнер
Актор Тімоті Шаламе. Фото: instagram.com/tchalamet/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Роман Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер вийшов на новий рівень. Зірка "Дюни" налагодив стосунки із дітьми телезірки.

Про це пише Page Six.

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Зірка "Вонки" подружився з 6-річною донькою засновниці Kylie Cosmetics, Стормі, та 2-річним сином Ейром, яких  вона виховує з колишнім чоловіком Тревісом Скоттом.

"Він спілкується з її дітьми і цінує те, що вони є її пріоритетом. Тімоті близький з її сім'єю, а вона близька з його сім'єю", — повідомило джерело видання.

Інсайдери повідомляють, що пара "змогла знайти хороший баланс між роботою та спільним дозвіллям", хоча кожен з них нині будує кар'єру.

Актор зараз знімається у своєму новому фільмі "Марті Верховний" у Нью-Йорку, а мама двох дітей у вівторок дебютувала на Тижні моди в Парижі, взявши участь у показі Coperni.

Тімоті Шаламе налагодив зв'язок із дітьми Кайлі Дженнер
Кайлі Дженнер із сином Ейром. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Закохані закрутили роман у квітні 2023 року, всього через три місяці після того, як Кайлі розірвала стосунки із Тревісом Скоттом. Вони робили все можливе, щоб тримати свій роман у таємниці, втім у вересні 2023 року їх разом помітили під час світового туру Бейонсе "Відродження".

Нагадаємо, Кайлі Дженнер зізналась, що допомогло їй схуднити.  Також вона знялась з дітьми для гламурного глянцю. 

діти родина Кайлі Дженнер закордонні зірки Тімоті Шаламе

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