Тімоті Шаламе добре спілкується із дітьми Кайлі Дженнер

Зірка "Вонки" потоваришував із дітьми Кайлі Дженнер
Роман Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер вийшов на новий рівень. Зірка "Дюни" налагодив стосунки із дітьми телезірки.
Про це пише Page Six.
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Зірка "Вонки" подружився з 6-річною донькою засновниці Kylie Cosmetics, Стормі, та 2-річним сином Ейром, яких вона виховує з колишнім чоловіком Тревісом Скоттом.
"Він спілкується з її дітьми і цінує те, що вони є її пріоритетом. Тімоті близький з її сім'єю, а вона близька з його сім'єю", — повідомило джерело видання.
Інсайдери повідомляють, що пара "змогла знайти хороший баланс між роботою та спільним дозвіллям", хоча кожен з них нині будує кар'єру.
Актор зараз знімається у своєму новому фільмі "Марті Верховний" у Нью-Йорку, а мама двох дітей у вівторок дебютувала на Тижні моди в Парижі, взявши участь у показі Coperni.
Закохані закрутили роман у квітні 2023 року, всього через три місяці після того, як Кайлі розірвала стосунки із Тревісом Скоттом. Вони робили все можливе, щоб тримати свій роман у таємниці, втім у вересні 2023 року їх разом помітили під час світового туру Бейонсе "Відродження".
Нагадаємо, Кайлі Дженнер зізналась, що допомогло їй схуднити. Також вона знялась з дітьми для гламурного глянцю.
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