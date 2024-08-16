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Кайлі Дженнер відповіла, чи дійсно феноменально схудла на препаратах від діабету

16 серпня 2024 08:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Кайлі Дженнер відповіла, чи дійсно феноменально схудла на препаратах від діабету
Мільярдерка Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Кайлі Дженнер прокоментувала чутки про те, що вона вживала препарат для діабетиків" для того, щоб повернути фігуру після двох пологів. Вона спростувала, що худла завдяки медичним засобам. Кайлі зазначила, що різниця між вагою була помітна тому, що люди порівнювали її фігуру відразу після пологів із тією, яку вона отримала після роботи над собою.

Про це пише Vogue.

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За словами 27-річної Кайлі, люди поставилися до неї дуже суворо і критикували її.

 

Кайлі Дженнер відповіла, чи дійсно феноменально схудла на препаратах від діабету - фото 1
Мільярдерка Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

"Я повернулася до своєї ваги, яка була в мене до народження дочки та сина, і люди відразу починають порівнювати мою фігуру з тією, що була через три місяці після пологів. Невже всі забули, що я мала двох дітей, і я набрала приблизно 27 кг за обидві вагітності. Я остаточно скинула всю набрану вагу після народження доньки, а за два місяці завагітніла сином", — говорить знаменитість.

За словами Кайлі, вона сама не мала комплексів через фігуру.

"Я відчувала, що я у формі, у мене все виходило, а потім я завагітніла знову, і все почалося знову", — поділилася Дженнер.

Кайлі додала, що люди не мають жодного співчуття до жінок після того, як вони народили дітей.

"Мені здається, що люди не виявляли до мене і жінок в цілому достатньо співчуття", — сказала Кайлі.

Цього літа Кайлі розкритикували після появи на Тижні моди в Парижі. На думку людей, вона зіпсувала себе філерами, які зробили її обличчя занадто "важким". Також вона нібито стала старшою виглядати — особливо на тлі свого коханого Тімоті Шаламе. За словами Кайлі, ця критика довела її до сліз.

Торік Кайлі зізналася, що робила пластичну операцію зі збільшення грудей.

"Я зробила собі груди до появи Стормі... Не думала, що у мене буде дитина, коли мені буде 20 років. У мене були красиві натуральні груди. Ідеальний розмір, все ідеальне. Я шкодую про те, що зробила цю операцію", — говорить знаменитість.

Дочка Кайлі Дженнер Стормі з'явилася на світ у 2018 році, коли Кайлі було 20 років. Зараз вона має двох дітей від репера Тревіса Скотта. Їхній син Ейр з'явився на світ у 2022 році.

Нагадаємо, схудла Кеті Перрі знялась у новому кліпі. А раніше ми писали, що Блейк Лайвлі знялась у стильній фотосесії.

Кайлі Дженнер закордонні зірки схуднення зірки

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