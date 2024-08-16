Кайли Дженнер ответила, действительно ли феноменально похудела на препаратах от диабета

Миллиардер Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Кайли Дженнер прокомментировала слухи о том, что она принимала препарат для диабетиков для того, чтобы вернуть фигуру после двух родов. Она опровергла, что худела благодаря медицинским средствам. Кайли отметила, что разница между весом была заметна потому, что люди сравнивали ее фигуру сразу после родов с той, которую она получила после работы над собой.

Об этом пишет Vogue.

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По словам 27-летней Кайли, люди отнеслись к ней очень строго и критиковали ее.

Миллиардер Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

"Я вернулась к своему весу, который был у меня до рождения дочери и сына, и люди сразу начинают сравнивать мою фигуру с той, что была через три месяца после родов. Неужели все забыли, что у меня было двое детей и я набрала примерно 27 кг за обе беременности. Я окончательно сбросила весь набранный вес после рождения дочери, а через два месяца забеременела сыном", — говорит знаменитость.

По словам Кайли, у нее самой не было комплексов из-за фигуры.

"Я чувствовала, что я в форме, у меня все получалось, а потом я забеременела снова, и все началось снова", — поделилась Дженнер.

Кайли добавила, что у людей нет сочувствия к женщинам после того, как они родили детей.

"Мне кажется, что люди не проявляли ко мне и женщинам в целом достаточно сострадания", — сказала Кайли.

Этим летом Кайли раскритиковали после появления на Неделе моды в Париже. По мнению людей, она испортила себя филлерами, которые сделали ее лицо слишком тяжелым. Также она якобы стала старше выглядеть — особенно на фоне своего любимого Тимоти Шаламе. По словам Кайли, эта критика довела ее до слез.

В прошлом году Кайли призналась, что делала пластическую операцию по увеличению груди.

"Я сделала себе грудь до появления Сторми... Не думала, что у меня будет ребенок, когда мне будет 20 лет. У меня была красивая натуральная грудь. Идеальный размер, все идеальное. Я сожалею о том, что сделала эту операцию", — говорит знаменитость.

Дочь Кайли Дженнер Сторми появилась на свет в 2018 году, когда Кайли было 20 лет. Сейчас у нее двое детей от рэпера Тревиса Скотта. Их сын Эйр появился на свет в 2022 году.

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