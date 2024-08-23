Стали відомі шокуючі подробиці роману Тімоті Шаламе "Дюни" з відомою мільярдеркою Кайлі Дженнер

Актор Тімоті Шаламе. Фото: Reuters

Роман Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер виявився не таким ідеальним, як багато хто думав. Як повідомили джерела видання, Шаламе під час стосунків із Кайлі зустрічався і з іншими дівчатами. Кайлі почувається розчарованою, а ось 28-річний Шаламе не розуміє, що він зробив не так.

Про це пише In Touch Weekly.

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Нещодавно Кайлі Дженнер відзначила 27-річчя на яхті разом зі своїми друзями та Тімоті. Проте невдовзі після дня народження вона дізналася, що Тімоті мав інших дівчат, а своїм виправданням він вважає те, що вони не домовлялися з Кайлі про "ексклюзивні" відносини.

Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

"Кайлі була на вершині світу. Ніщо не могло зіпсувати їй настрій. Кайлі і Тімоті ніколи не обговорювали формат їхніх стосунків, тож, на думку Тімоті, він не зробив нічого поганого", — говорить джерело. Представник актора це заперечує.

"Кайлі, звичайно, почувається по-іншому. Її зрадили — не кажучи вже про те, що вона почувається приниженою", — йдеться у виданні.

На думку інсайдерів, Тімоті зіпсувала популярність, що стрімко зростає.

"Те, як різко зросла його популярність за останній рік — палиця з двома кінцями. Вона суттєво збільшила його оточення і позбавило його останніх залишків приватності. А ще це також означає, що жінки ніколи не говорять йому "ні" і повністю відкриті для коротких зустрічей без будь-яких зобов'язан", — розповів інсайдер.

Кайлі теж користується увагою з боку чоловіків, але вона "і не думала зраджувати Тімоті".

"Хоча вона не хотіла вішати ярлики на їхні стосунки, вона думала, що він той самий. Вона і не підозрювала, що він такий бабій. Жінки — це безперечно його слабкість", — розповів друг з оточення зірок.

Навесні з'явилися новини від інсайдерів, що Кайлі нібито забороняє Тімоті спілкуватися із дівчатами та контролює його соцмережі. Інсайдери стверджують, що Кайлі хоче дати коханому другий шанс.

"Кайлі сердиться, але вона також знає, що вони з Тімоті — впливова пара. Вони обидва виграють від цих відносин. Тому Кайлі, ймовірно, дасть йому ще один шанс. Можливо, тепер у них нарешті буде ця розмова про "ексклюзивність", щоб вони домовилися, який у них формат відносин. Проблема в тому, що Тімоті все одно завжди тягне до жінок", — говорить інсайдер.

Кайлі та Тімоті зустрічаються вже більше року, але всього кілька разів виходили разом у світ, оскільки "не хочуть публічності".

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала для глянцю. А раніше ми писали, що Кім Кардаш'ян.