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Стали известны шокирующие подробности романа звезды "Дюны" с известной миллиардершей

23 августа 2024 07:08
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стали известны шокирующие подробности романа Тимоти Шаламе "Дюны" с известной миллиардершей Кайли Дженнер
Актер Тимоти Шаламе. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Роман Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер оказался не таким идеальным, как многие думали. Как сообщили источники издания, Шаламе в отношениях с Кайли встречался и с другими девушками. Кайли ощущает себя разочарованной, а вот 28-летний Шаламе не понимает, что он сделал не так.

Об этом пишет In Touch Weekly.

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Недавно Кайли Дженнер отметила 27-летие на яхте вместе со своими друзьями и Тимоти. Однако вскоре после дня рождения она узнала, что у Тимоти были другие девушки, а своим оправданием он считает то, что они не договаривались с Кайли об "эксклюзивных" отношениях.

 

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

"Кайли была на вершине мира. Ничто не могло испортить ей настроение. Кайли и Тимоти никогда не обсуждали формат их отношений, поэтому, по мнению Тимоти, он не сделал ничего плохого", — говорит источник.

Представитель актера это отрицает.

"Кайли, конечно, чувствует себя по-другому. Ее изменили — не говоря уже о том, что она чувствует себя униженной", — говорится в издании.

По мнению инсайдеров, Тимоти испортила стремительно растущую популярность.

"То, как резко возросла его популярность за последний год — палка о двух концах. Она существенно увеличила его окружение и лишила его последних остатков приватности. А еще это также означает, что женщины никогда не говорят ему "нет" и полностью открыты для коротких встреч без каких-либо обязательств", — рассказал инсайдер.

Кайли тоже пользуется вниманием со стороны мужчин, но она "и не думала изменять Тимоти".

"Хотя она не хотела вешать ярлыки на их отношения, она думала, что он тот же. Она и не подозревала, что он такой бабник. Женщины — это безусловно его слабость", — рассказал друг из окружения звезд.

Весной появились новости от инсайдеров, что Кайли якобы запрещает Тимоти общаться с девушками и контролирует его соцсети. Инсайдеры утверждают, что Кайли хочет дать любимому второй шанс.

"Кайли сердится, но она также знает, что они с Тимоти — влиятельная пара. Они оба выиграют от этих отношений. Поэтому Кайли, вероятно, даст ему еще один шанс. Возможно, теперь у них наконец будет этот разговор об "эксклюзивности", чтобы они договорились, какой у них формат отношений. Проблема в том, что Тимоти все равно всегда тянет к женщинам", — говорит инсайдер.

Кайли и Тимоти встречаются уже больше года, но всего несколько раз выходили вместе в мир, поскольку "не желают публичности".

Напомним, Кайли Дженнер позировала для глянца. А раньше мы писали, что Ким Кардашьян.

Кайли Дженнер зарубежные звезды звезды Тимоти Шаламе

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