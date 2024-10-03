Тимоти Шаламе хорошо общается с детьми Кайли Дженнер

Актер Тимоти Шаламе. Фото: instagram.com/tchalamet/

Роман Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер вышел на новый уровень. Звезда "Дюны" наладил отношения с детьми телезвезды.

Об этом пишет Page Six .

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Звезда "Вонки" подружился с 6-летней дочерью основательницы Kylie Cosmetics, Сторми, и 2-летним сыном Эйром, которых она воспитывает с бывшим мужем Тревисом Скоттом.

"Он общается с ее детьми и ценит то, что они ее приоритет. Тимоти близок с ее семьей, а она близка с его семьей", — сообщил источник издания.

Инсайдеры сообщают, что пара "смогла найти хороший баланс между работой и общим досугом", хотя каждый из них сейчас строит карьеру.

Актер сейчас снимается в своем новом фильме "Марти Верховный" в Нью-Йорке, а мама двоих детей во вторник дебютировала на Неделе моды в Париже, приняв участие в показе Coperni.

Кайли Дженнер с сыном Эйром. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Влюбленные закрутили роман в апреле 2023 года, всего через три месяца после того, как Кайли разорвала отношения с Тревисом Скоттом. Они делали все возможное, чтобы держать свой роман в тайне, впрочем, в сентябре 2023 года их вместе заметили во время мирового тура Бейонсе "Возрождение".

Напомним, Кайли Дженнер призналась, что помогло ей похудеть. Также она поднялась с детьми для гламурного глянца.