Сергій Притула показав весільне фото і ніжно звернувся до коханої

Сергій Притула ніжно звернувся до своєї дружини в річницю весілля — фото
Український волонтер, а в минулому – актор і телеведучий Сергій Притула ніжно звернувся до своєї дружини. Громадський і політичний діяч показав світлину з весілля і народження дитини, подякувавши своїй коханій, з якою святкує дев'яту річницю шлюбу.
Відповідні світлини Сергій Притула оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.
Звернення Сергія Притули до дружини
Сергій Притула показав фото зі свого весілля з дружиною і з моменту народження дитини. На першій світлині можна побачити його з коханою у весільній сукні на фоні неймовірної локації, а на другій — його руки з руками дружини і дитини.
Колишній ведучий подякував своїй дружині, зокрема, за чуйних і люблячих дітей. Також він наголосив, що його ментальний стан тримається саме на його сім’ї, а стосунки з коханою стали більш міцними, особливо, після тривалих розставань.
"Я вдячний тобі за те, що як би не було складно, але твої долоні завжди тактильно чи незримо на моїх скронях. І твої долоні, і дітей, за яких, чуйних та люблячих, я тобі щиро вдячний. Моя менталка тримається на вас! Кажуть, що час впливає на стосунки. І то правда. Обійми стали міцнішими, поцілунки — солодшими, розмови — тривалішими. Особливо, після довгих розставань. Дев’ять років – це хороший період часу, щоб на нього озирнутись і подякувати одне одному за прожите немарно спільне життя", — заявив Сергій Притула.
Коментарі підписників Сергія Притули
Побачивши фото і слова Сергія Притули, його фоловери почали залишати свої коментарі під його дописом.
- Так гарно, коли чоловік так ніжно говорить про свою дружину. Довгих років щасливого життя
- Обожнюю, з якою любов'ю та ніжністю ви говорите про своїх жінок. Щастя вам під переможним мирним небом України
- Як приємно читати розумні, корисні для життя і ніжні слова про свою дружину. Бажаю, щоб ніщо не вплинуло на ваше кохання. Здоров'я вам і перемоги нам усім
Сім’я Сергія Притули
Колишній телеведучий Сергій Притула має сина Дмитра від першого шлюбу з Юлією Андрійчук. Зараз він одружений з Катериною Сопельник, яка народила йому двох доньок — Соломію і Стефанію.
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