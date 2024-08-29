Сергій Притула показав весільне фото і ніжно звернувся до коханої

Волонтер Сергій Притула біля придбаних для ЗСУ дронів. Фото: Instagram Сергія Притули

Український волонтер, а в минулому – актор і телеведучий Сергій Притула ніжно звернувся до своєї дружини. Громадський і політичний діяч показав світлину з весілля і народження дитини, подякувавши своїй коханій, з якою святкує дев'яту річницю шлюбу.

Відповідні світлини Сергій Притула оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Звернення Сергія Притули до дружини

Сергій Притула показав фото зі свого весілля з дружиною і з моменту народження дитини. На першій світлині можна побачити його з коханою у весільній сукні на фоні неймовірної локації, а на другій — його руки з руками дружини і дитини.

Весілля Сергія Притули. Фото: Instagram Сергія Притули

Сергій Притула з коханою і новонародженою дитиною. Фото: Instagram Сергія Притули

Колишній ведучий подякував своїй дружині, зокрема, за чуйних і люблячих дітей. Також він наголосив, що його ментальний стан тримається саме на його сім’ї, а стосунки з коханою стали більш міцними, особливо, після тривалих розставань.

"Я вдячний тобі за те, що як би не було складно, але твої долоні завжди тактильно чи незримо на моїх скронях. І твої долоні, і дітей, за яких, чуйних та люблячих, я тобі щиро вдячний. Моя менталка тримається на вас! Кажуть, що час впливає на стосунки. І то правда. Обійми стали міцнішими, поцілунки — солодшими, розмови — тривалішими. Особливо, після довгих розставань. Дев’ять років – це хороший період часу, щоб на нього озирнутись і подякувати одне одному за прожите немарно спільне життя", — заявив Сергій Притула.

Ніжне звернення Сергія Притули до дружини. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі підписників Сергія Притули

Побачивши фото і слова Сергія Притули, його фоловери почали залишати свої коментарі під його дописом.

Так гарно, коли чоловік так ніжно говорить про свою дружину. Довгих років щасливого життя

Обожнюю, з якою любов'ю та ніжністю ви говорите про своїх жінок. Щастя вам під переможним мирним небом України

Як приємно читати розумні, корисні для життя і ніжні слова про свою дружину. Бажаю, щоб ніщо не вплинуло на ваше кохання. Здоров'я вам і перемоги нам усім

Коментарі зі сторінки Сергія Притули. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Сергія Притули. Фото: скриншот з Instagram

Сім’я Сергія Притули

Колишній телеведучий Сергій Притула має сина Дмитра від першого шлюбу з Юлією Андрійчук. Зараз він одружений з Катериною Сопельник, яка народила йому двох доньок — Соломію і Стефанію.

Сергій Притула з трьома дітьми. Фото: Instagram Сергія Притули

Нагадаємо, ми писали про те, що ексведучий Сергій Притула зізнався, чи сумує він за своєю кар’єрою.

Раніше ми розповідали про те, що колишній ведучий Сергій Притула зізнався, чи готовий він йти на фронт.

Також ми повідомляли про те, що волонтер Сергій Притула висловився про призов в Україні.