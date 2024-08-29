Сергей Притула показал свадебное фото и нежно обратился к возлюбленной

Сергей Притула нежно обратился к своей жене в годовщину свадьбы
Украинский волонтер, а в прошлом — актер и телеведущий Сергей Притула нежно обратился к своей жене. Общественный и политический деятель показал фотографию со свадьбы и рождения ребенка, поблагодарив свою любимую, с которой празднует девятую годовщину брака.
Соответствующие фотографии Сергей Притула обнародовал на своей странице в Instagram.
Обращение Сергея Притулы к жене
Сергей Притула показал фото со своей свадьбы с женой и с момента рождения ребенка. На первой фотографии можно увидеть его с любимой в свадебном платье на фоне невероятной локации, а на второй — его руки с руками жены и ребенка.
Бывший ведущий поблагодарил свою жену, в частности, за отзывчивых и любящих детей. Также он подчеркнул, что его ментальное состояние держится именно на его семье, а отношения с любимой стали более крепкими, особенно, после длительных расставаний.
"Я благодарен тебе за то, что как бы ни было сложно, но твои ладони всегда тактильно или незримо на моих висках. И твои ладони, и детей, за которых, отзывчивых и любящих, я тебе искренне благодарен. Моя менталка держится на вас! Говорят, что время влияет на отношения. И это правда. Объятия стали более крепкими, разговоры — более длительными, особенно, после долгих расставаний. Девять лет — это хороший период времени, чтобы на него оглянуться и поблагодарить друг друга за прожитую не зря совместную жизнь", — заявил Сергей Притула.
Комментарии подписчиков Сергея Притулы
Увидев фото и слова Сергея Притулы, его фолловеры начали оставлять свои комментарии под его постом.
- Так красиво, когда муж так нежно говорит о своей жене. Долгих лет счастливой жизни
- Обожаю, с какой любовью и нежностью вы говорите о своих женщинах. Счастья вам под победным мирным небом Украины
- Как приятно читать умные, полезные для жизни и нежные слова о своей жене. Желаю, чтобы ничто не повлияло на вашу любовь. Здоровья вам и победы нам всем
Семья Сергея Притулы
У бывшего телеведущего Сергея Притулы есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук. Сейчас он женат на Екатерине Сопельник, которая родила ему двух дочерей — Соломию и Стефанию.
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