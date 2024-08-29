Сергей Притула показал свадебное фото и нежно обратился к возлюбленной

Волонтер Сергей Притула возле дронов, приобретенных для ВСУ. Фото: Instagram Сергея Притулы

Украинский волонтер, а в прошлом — актер и телеведущий Сергей Притула нежно обратился к своей жене. Общественный и политический деятель показал фотографию со свадьбы и рождения ребенка, поблагодарив свою любимую, с которой празднует девятую годовщину брака.

Соответствующие фотографии Сергей Притула обнародовал на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Обращение Сергея Притулы к жене

Сергей Притула показал фото со своей свадьбы с женой и с момента рождения ребенка. На первой фотографии можно увидеть его с любимой в свадебном платье на фоне невероятной локации, а на второй — его руки с руками жены и ребенка.

Свадьба Сергея Притулы. Фото: Instagram Сергея Притулы

Сергей Притула с любимой и новорожденным ребенком. Фото: Instagram Сергея Притулы

Бывший ведущий поблагодарил свою жену, в частности, за отзывчивых и любящих детей. Также он подчеркнул, что его ментальное состояние держится именно на его семье, а отношения с любимой стали более крепкими, особенно, после длительных расставаний.

"Я благодарен тебе за то, что как бы ни было сложно, но твои ладони всегда тактильно или незримо на моих висках. И твои ладони, и детей, за которых, отзывчивых и любящих, я тебе искренне благодарен. Моя менталка держится на вас! Говорят, что время влияет на отношения. И это правда. Объятия стали более крепкими, разговоры — более длительными, особенно, после долгих расставаний. Девять лет — это хороший период времени, чтобы на него оглянуться и поблагодарить друг друга за прожитую не зря совместную жизнь", — заявил Сергей Притула.

Нежное обращение Сергея Притулы к жене. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков Сергея Притулы

Увидев фото и слова Сергея Притулы, его фолловеры начали оставлять свои комментарии под его постом.

Так красиво, когда муж так нежно говорит о своей жене. Долгих лет счастливой жизни

Обожаю, с какой любовью и нежностью вы говорите о своих женщинах. Счастья вам под победным мирным небом Украины

Как приятно читать умные, полезные для жизни и нежные слова о своей жене. Желаю, чтобы ничто не повлияло на вашу любовь. Здоровья вам и победы нам всем

Комментарии со страницы Сергея Притулы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Сергея Притулы. Фото: скриншот из Instagram

Семья Сергея Притулы

У бывшего телеведущего Сергея Притулы есть сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук. Сейчас он женат на Екатерине Сопельник, которая родила ему двух дочерей — Соломию и Стефанию.

Сергей Притула с тремя детьми. Фото: Instagram Сергея Притулы

Напомним, мы писали о том, что экс-ведущий Сергей Притула признался, скучает ли он по своей карьере.

Ранее мы рассказывали о том, что бывший ведущий Сергей Притула признался, готов ли он идти на фронт.

Также мы сообщали о том, что волонтер Сергей Притула высказался о призыве в Украине.