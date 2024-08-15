Як Сергій Притула переживає відсутність зйомок на ТВ і сцени — волонтер розповів правду

Колишній телеведучий Сергій Притула на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український суспільний і політичний діяч, волонтер, а у минулому – актор і телеведучий Сергій Притула дав інтерв’ю Маші Єфросініній. Під час спілкування чоловік зізнався, чи сумує він за телебаченням і сценою, з якими було пов’язане його життя до повномасштабної війни.

Інтерв’ю із Сергієм Притулою Маша Єфросініна оприлюднила на своєму каналі в YouTube.

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Сергій Притула про минуле життя

Колишній український телеведучий зізнався, що відбувалося в його житті, коли ще не було повномасштабної війни. Він розповів, коли востаннє виступав на сцені, як гуморист, і виходив на знімальний майданчик, як телеведучий.

Інтерв'ю Маші Єфросініної і Сергія Притули. Фото: скриншот з YouTube

Зараз, каже Сергій Притула, в нього залишився лише один благодійний фонд, а сам він почуває себе так, ніби він на своєму місці, як це було в довоєнні часи.

"У мене була робота, сім’я, волонтерство… Востаннє на сцену, як гуморист, я виходив дев’ятого березня 2020 року. Востаннє на майданчик, на зйомки, як телеведучий, я виходив у серпні 2021 року. Роботи у меня в тому сенсі, як була, немає, родина живе, здебільшого, не зі мною. У мене залишився тільки фонд. Це майже 24/7 історія, чому я не сумую. Тому що тоді я почував себе максимально на своєму місці, що я займаюся тим, що правильно", — наголосив Сергій Притула.

Діяльність Сергія Притули під час війни

З початком повномасштабної війни Сергій Притула радикально змінив рід діяльності, забувши про свою кар’єру телеведучого і актора. Сьогодні чоловік є засновником власного благодійного фонду і активно збирає гроші на придбання необхідної техніки для ЗСУ.

Благодійний фонд Сергія Притули. Фото: Instagram Сергія Притули

Що стосується того, чому Сергій не на фронті, то в нього є відстрочка від служби в армії через те, що він є батьком трьох неповнолітніх дітей.

Сергій Притула зі своїми дітьми. Фото: Instagram Сергія Притули

Нагадаємо, ми писали про те, що волонтер Сергій Притула зізнався, чи готовий він приєднатися до складу ЗСУ.

Раніше ми розповідали про те, що суспільний діяч Сергій Притула довів, що не купував квартири під час війни.

Також ми повідомляли про те, що колишній ведучий Сергій Притула висловився про мобілізацію в Україні.