Как Сергей Притула переживает отсутствие съемок на ТВ и сцены — волонтер рассказал правду

Бывший телеведущий Сергей Притула на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский общественный и политический деятель, волонтер, а в прошлом — актер и телеведущий Сергей Притула дал интервью Маше Ефросининой. Во время общения мужчина признался, скучает ли он по телевидению и сцене, с которыми была связана его жизнь до полномасштабной войны.

Интервью с Сергеем Притулой Маша Ефросинина обнародовала на своем канале в YouTube.

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Сергей Притула о прошлой жизни

Бывший украинский телеведущий признался, что происходило в его жизни, когда еще не было полномасштабной войны. Он рассказал, когда в последний раз выступал на сцене, как юморист, и выходил на съемочную площадку, как телеведущий.

Интервью Маши Ефросининой и Сергея Притулы. Фото: скриншот с YouTube

Сейчас, говорит Сергей Притула, у него остался только один благотворительный фонд, а сам он чувствует себя так, словно он на своем месте, как это было в довоенное время.

"У меня была работа, семья, волонтерство... Последний раз на сцену, как юморист, я выходил девятого марта 2020 года. Последний раз на площадку, на съемки, как телеведущий, я выходил в августе 2021 года. Работы у меня в том смысле, как была, нет, семья живет, в основном, не со мной. У меня остался только фонд. Это почти 24/7 история, почему я не скучаю. Потому что тогда я чувствовал себя максимально на своем месте, что я занимаюсь тем, что правильно", — подчеркнул Сергей Притула.

Деятельность Сергея Притулы во время войны

С началом полномасштабной войны Сергей Притула радикально сменил род деятельности, забыв о своей карьере телеведущего и актера. Сегодня мужчина является основателем собственного благотворительного фонда и активно собирает деньги на приобретение необходимой техники для ВСУ.

Благотворительный фонд Сергея Притулы. Фото: Instagram Сергея Притулы

Что касается того, почему Сергей не на фронте, то у него есть отсрочка от службы в армии из-за того, что он отец трех несовершеннолетних детей.

Сергей Притула со своими детьми. Фото: Instagram Сергея Притулы

Напомним, мы писали о том, что волонтер Сергей Притула признался, готов ли он присоединиться к ВСУ.

Ранее мы рассказывали о том, что общественный деятель Сергей Притула доказал, что не покупал квартиру во время войны.

Также мы сообщали, что бывший ведущий Сергей Притула высказался о мобилизации в Украине.