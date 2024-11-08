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Остап Ступка объяснил, почему его сын живет в США во время войны

8 ноября 2024 13:15
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Остап Ступка объяснил, вернется ли его сын в Украину из США — детали
Остап Ступка. Фото: instagram.com/ostap.stupka
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Актер Остап Ступка рассказал о своем сыне, шоумене Дмитрии, который сейчас живет в США. Знаменитость объяснил, почему во время полномасштабной войны его сын не возвращается в Украину.

Об этом Ступка-старший рассказал в комментарии программе "Утро в большом городе".

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38-летний Дмитрий Ступка уехал за границу еще до начала великой войны и все это время находился за океаном.

Как рассказал актер, его сын планирует возвращаться на родину, однако пока не имеет такой возможности из-за проблем с американскими документами.

"Планы возвращаться в Украину есть. Просто у него есть определенные нюансы с документами, он не имеет права покидать территорию Соединенных Штатов, поэтому он сейчас там. Это подробности, они будут неинтересны, это документация. Если у него все сложится с американскими документами, то вернется, почему нет?" — рассказал Ступка-старший.

Дмитрий Ступка
Дмитрий Ступка. Фото: instagram.com/stupka777

Напомним, ранее Остап Ступка впервые подтвердил отношения с младшей на 35 лет избранницей.

Также Виктор Павлик рассказал, как его 40-летний сын во время войны уехал в США.

Дмитрий Ступка выезд за границу Остап Ступка украинские звезды США

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