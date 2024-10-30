Остап Ступка підтвердив роман з молодшою на 35 років дівчиною - фото, подробиці

Остап Ступка та Маргарита Ткач. Фото: facebook Маргарити Ткач

Актор Остап Ступка офіційно підтвердив нові стосунки. Обраницею зірки стала 23-річна театрознавиця Маргарита Ткач.

Про нові стосунки Ступка розповів у коментарі Oboz.ua.

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Чутки про роман 57-річного актора з молодшою на 35 років обраницею стали ходити після їхньої чуттєвої фотосесії. Ступка та Ткач разом позували у воді на березі водойми на пристрасних кадрах.

Маргарита Ткач та Остап Ступка. Фото: facebook Маргарити Ткач

Тоді Остап нічого не казав про нові стосунки, однак згодом все ж таки перестав приховувати роман. Пара з'явилася разом на кінофестивалі "Молодість" у Києві.

У коментарі журналістам Ступка зізнався, що вони з Маргаритою дійсно пара. Познайомилися закохані у Театрі ім. І. Франка, де актор працює вже багато років.

"Так. Але я не люблю про це розповідати. Ну навіщо? Це особисті речі. Де познайомилися? Нас об'єднав театр", — сказав Ступка.

Остап Ступка з новою обраницею. Фото: facebook Маргарити Ткач

Таким чином актор підтвердив чутки про розлучення зі своєю третьою дружиною Дариною. Щоправда, чи дійсно подружжя вже розірвало шлюб офіційно та коли це відбулося, Ступка коментувати не став. Натомість додав, що почувається щасливим.

"Ой, не буду вам нічого про це розповідати. Ну а чого ні? Життя продовжується!", — сказав актор.

Зазначимо, що Ступка вже був тричі одружений. Першою дружиною актора стала Тетяна Капліна, з якою він має сина Дмитра. Другу дружину Ступки звуть Устина, з нею він також має двох дітей — сина Богдана та доньку Устинку. Втретє актор одружився на студентці Дарині, яка на 20 років молодша за нього.

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