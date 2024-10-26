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Г'ю Джекман після розлучення закрутив роман з відомою акторкою

26 жовтня 2024 11:12
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Г'ю Джекман закрутив роман із зіркою мюзиклів - подробиці, фото
Г'ю Джекман. Фото: instagram.com/thehughjackman
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Схоже, актор Г'ю Джекман, не довго був холостяком після розлучення. Зірка "Людей Ікс" закрутив новий роман зі своєю колегою.

Про нові стосунки актора розповів виданню Page Six інсайдер.

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Обраницею актора стала його напарниця за бродвейською постановкою "Найвеличнішого шоумена" Саттон Фостер. 

Г'ю Джекман та Саттон Фостер
Г'ю Джекман та Саттон Фостер. Фото: instagram.com/suttonlenore

Чутки про роман між колегами ходили вже давно. Хімія між ним на сцені та поза нею була видна неозброєним оком. Але увесь цей час Фостер була заміжня та й Джекман тільки рік тому став офіційним холостяком.

Саттон Фостер та Г'ю Джекман
Саттон Фостер та Г'ю Джекман у театрі. Фото: instagram.com/suttonlenore

Однак нещодавно стало відомо, що Саттон подала на розлучення зі своїм чоловіком.

Як повідомляють джерела, тепер Джекман та Фостер проводить майже увесь вільний час поруч.

Г'ю Джекман і Саттон Фостер на репетиції
Г'ю Джекман і Саттон Фостер на репетиції. Фото: instagram.com/suttonlenore

Афішувати свої стосунки пара не поспішає та намагається приховувати свій роман від оточуючих. Але, за словами джерела, по акторам видно, що вони "дуже закохані" та зосереджені одне на одному. 

Нагадаємо, Г'ю Джекман 27 років років був одружений на акторці Деборрі-Лі Фернесс. Однак у лютому 2023 року пара оголосила про розлучення. 

Раніше стало відомо, що Андрій Бєдняков розлучається з дружиною після 10 років шлюбу.

Шоумен різко відповів на хейт у мережі після новини про розставання з Анастасією Короткою.

Х'ю Джекман роман особисте життя закордонні зірки Голлівуд

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10:47 Українка з Only Fans сплатила понад 13 млн гривень податків

10:46 У Львові загорілася вантажівка — палали мішки з вугіллям

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