Андрій Бєдняков розійшовся з дружиною

Шоумен Андрій Бєдняков та акторка Настя Коротка. Фото: instagram.com/biedniakov/

Відомий український шоумен Андрій Бєдняков повідомив шанувальникам про болісну звістку. Ведучий розлучається зі своєю дружиною Анастасією Короткою після 16 років разом, зокрема, 10 років у шлюбі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Це була неймовірна подорож. Подорож в 16 років. Але, рано чи пізно, будь-яка подорож закінчується. Ми намагались. Чесно", — написав ведучий.

Бєдняков публічно звернувся до дружини та подякував їй за двох чарівних дітей та за все, що вона для нього робила. Шоумен розповів про їх перший поцілунок та поділився спогадами, які відомі лише їм двом.

"Я вдячний тобі за ці роки. Я не хочу тобі дякувати за "досвід".. ідіотська фраза. Я хочу дякувати тобі за ах*єнні 16 років. Ох скільки всього було. Нам є що згадати Коротка, Ми дуже класно провели час. Але, більше цю "кімнату" ми "продовжувати" не будемо"", — додав ведучий.

Шоумен зізнався, що нині перейменував Настю в телефоні, проте не змінив до неї ставлення та пообіцяв допомагати у вихованні та утриманні їх спільних дітей.

Андрій Бєдняков із Анастасією Короткою і двома спільними дітьми — Ксенією та Остапом. Фото: instagram.com/biedniakov/

Нагадаємо, Анастасія разом з двома дітьми від Бєднякова Ксенією та Остапом нині мешкає у США, куди виїхала на початку повномасштабного вторгнення Росії.

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