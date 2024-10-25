Андрей Бедняков разошелся с женой

Шоумен Андрей Бедняков и актриса Настя Короткая. Фото: instagram.com/biedniakov/

Известный украинский шоумен Андрей Бедняков сообщил поклонникам о болезненном известии. Ведущий разводится со своей женой Анастасией Короткой после 16 лет вместе, в частности, 10 лет в браке.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Андрей Бедняков разводится

"Это было невероятное путешествие. Путешествие в 16 лет. Но, рано или поздно, любое путешествие заканчивается. Мы старались. Честно", — написал ведущий.

Бедняков публично обратился к жене и поблагодарил ее за двух очаровательных детей и за все, что она для него делала. Шоумен рассказал об их первом поцелуе и поделился воспоминаниями, известными только им двум.

"Я благодарен тебе за эти годы. Я не хочу тебе благодарить за "опыт"... идиотская фраза. Я хочу благодарить тебя за ах*енние 16 лет. Ох, сколько всего было. Нам есть что вспомнить Короткая, Мы очень классно провели время. Но больше эту "комнату" мы "продолжать" не будем", — добавил ведущий.

Шоумен признался, что сейчас переименовал Настю в телефоне, однако не изменил к ней отношения и пообещал помогать в воспитании и содержании их общих детей.

Андрей Бедняков с Анастасией Короткой и двумя общими детьми - Ксенией и Остапом. Фото: instagram.com/biedniakov/

Напомним, Анастасия вместе с двумя детьми от Беднякова Ксенией и Остапом сейчас проживает в США, куда уехала в начале полномасштабного вторжения России.

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