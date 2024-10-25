Андрій Бєдняков на тлі розлучення відповів хейтерам — фото

Андрій Бєдняков. Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведучий Андрій Бєдняков зіштовхнувся з хвилею хейту після оголошення новини про розлучення з дружиною Анастасією Короткою. Шоумен відреагував на закиди в мережі.

Ведучий відповів хейтерам в Instagram.

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Телеведучий зізнався, що насправді йому дуже боляче переживати новий період свого життя. Тому отримувати купу "порад" від сторонніх людей він би не хотів.

"Якщо ви думаєте, що це просто милий текст в пості, то ви помиляєтесь. Ви не уявляєте як мені боляче. Ви, с*ка, навіть не уявляєте. Дуже багато порад. Повчань. Причому обожнюю "думки" професіоналів, які вирішили залізти і дати свою оцінку", — написав шоумен.

Андрій Бєдняков відреагував на критику. Фото: instagram.com/biedniakov

Дехто навіть звинуватив ведучого в тому, що він покинув дружину саму із двома дітьми за кордоном. Натомість Бєдняков відповів, що готовий терпіти усі образи в свій бік, аби тільки коментатори не зачіпали його родину.

За словами шоумена, вони із колишньою дружиною завжди намагалися бути чесними зі своєю аудиторією і не збиралися приховувати правду про розрив.

"Кинув з двома дітьми" Ок. Бийте мене. Головне: не чіпайте родину. За них — відірву голову! А я витримаю. Я все життя відбиваюся від такого Ми ніколи не "грали" в Instagram. Ми завжди транслювали правду. Ми ніколи не були в тусовці "рожевих" блогерів з ідеальним світом і

життям, яке багато, хто ідеалізує. Я ніколи не хотів, щоб ви нас ідеалізували", — відповів на критику ведучий.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка були у стосунках 16 років, з них 10 — у шлюбі. Пара разом виховує двох дітей — доньку Ксенію та сина Остапа.

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