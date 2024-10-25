Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Мені боляче — Бєдняков відреагував на хейт на тлі розлучення arrow

Мені боляче — Бєдняков відреагував на хейт на тлі розлучення

25 жовтня 2024 14:44
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор
Андрій Бєдняков на тлі розлучення відповів хейтерам — фото
Андрій Бєдняков. Фото: instagram.com/biedniakov
Анфіса Котова - Редактор
Анфіса Котова
Редактор

Телеведучий Андрій Бєдняков зіштовхнувся з хвилею хейту після оголошення новини про розлучення з дружиною Анастасією Короткою. Шоумен відреагував на закиди в мережі.

Ведучий відповів хейтерам в Instagram.

Читайте також:

Андрій Бєдняков відповів на закиди про розлучення

Телеведучий зізнався, що насправді йому дуже боляче переживати новий період свого життя. Тому отримувати купу "порад" від сторонніх людей він би не хотів.

"Якщо ви думаєте, що це просто милий текст в пості, то ви помиляєтесь. Ви не уявляєте як мені боляче. Ви, с*ка, навіть не уявляєте. Дуже багато порад. Повчань. Причому обожнюю "думки" професіоналів, які вирішили залізти і дати свою оцінку", — написав шоумен.

Андрій Бєдняков відреагував на критику
Андрій Бєдняков відреагував на критику. Фото: instagram.com/biedniakov

Дехто навіть звинуватив ведучого в тому, що він покинув дружину саму із двома дітьми за кордоном. Натомість Бєдняков відповів, що готовий терпіти усі образи в свій бік, аби тільки коментатори не зачіпали його родину. 

За словами шоумена, вони із колишньою дружиною завжди намагалися бути чесними зі своєю аудиторією і не збиралися приховувати правду про розрив.

"Кинув з двома дітьми" Ок. Бийте мене. Головне: не чіпайте родину. За них — відірву голову! А я витримаю. Я все життя відбиваюся від такого Ми ніколи не "грали" в Instagram. Ми завжди транслювали правду. Ми ніколи не були в тусовці "рожевих" блогерів з ідеальним світом і
життям, яке багато, хто ідеалізує. Я ніколи не хотів, щоб ви нас ідеалізували", — відповів на критику ведучий.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка були у стосунках 16 років, з них 10 — у шлюбі. Пара разом виховує двох дітей — доньку Ксенію та сина Остапа.

Раніше стало відомо, хто з зірок підтримав Бена Аффлека на тлі розлучення з Дженніфер Лопес.

Також співачка Камалія після розлучення з чоловіком-мільярдером вперше заговорила про нове кохання.

Зіркове розлучення Андрій Бєдняков розлучення українські зірки хейт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:05 Сирський відповів на заяви Путіна про оточення військ на Курщині

15:03 Картопля по 50 грн — у Мінагро пояснили, як зміняться ціни

Термінова новина

15:03 Зеленський відхилив візит генсека ООН в Україну — AFP

14:59 Одеситка спалила свою колишню квартиру — причина

14:51 Бійці 3-ї ОШБр вдарили по техніці та піхоті ворога — відео

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

14:47 Порушення мовного закону — яке місто очолило антирейтинг

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

14:33 Перевірки лікарень на Одещині — вже є результати

14:29 Шмигаль показав план боротьби з корупцією та порушеннями у МСЕК

14:25 МВФ знизив прогнози для економіки України

15:05 Сирський відповів на заяви Путіна про оточення військ на Курщині

15:03 Картопля по 50 грн — у Мінагро пояснили, як зміняться ціни

Термінова новина

15:03 Зеленський відхилив візит генсека ООН в Україну — AFP

14:59 Одеситка спалила свою колишню квартиру — причина

14:51 Бійці 3-ї ОШБр вдарили по техніці та піхоті ворога — відео

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

14:47 Порушення мовного закону — яке місто очолило антирейтинг

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

14:33 Перевірки лікарень на Одещині — вже є результати

14:29 Шмигаль показав план боротьби з корупцією та порушеннями у МСЕК

14:25 МВФ знизив прогнози для економіки України

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

24 жовтня 2024
Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи