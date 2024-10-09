Камалія знайшла нове кохання після розлучення — подробиці

Камалія після розлучення з чоловіком-мільярдером розповіла про нове кохання
Співачка Камалія заговорила про зміни в особистому житті. Зірка зізналася, що після розлучення з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, вона знайшла нове кохання.
Про це співачка розповіла в коментарі "ЖВЛ".
Камалія після розлучення закрутила новий роман
Виконавиця зараз переживає дуже хвилюючий момент в житті. Як зізналася Камалія, її серце наповнене новим коханням та натхненням.
"Таке натхнення йде, і ти сяєш. Ти сяєш, ти хочеш постійно бачити цю людину, хочеш щось робити для неї, хочеш проводити час", — поділилася Камалія.
Поки що зірка не хоче розкривати особистість свого обранця. Та й казати про справжнє кохання також не поспішає, каже, що все покаже час.
"Спочатку всі закохуються. Кохання пізнається лише після двох-трьох років стосунків", — відмітила співачка.
Нагадаємо, Камалія була у шлюбі з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Пара прожила разом 20 років та має двох спільних донечок — Арабеллу та Мірабеллу. Однак навесні 2023 року пара шокувала новиною про своє розлучення.
Нещодавно Камалія зізналася, кого вважає винним у їхньому розставанні з колишнім чоловіком.
Раніше зірка "Кварталу 95" поділилася, як через кризу в стосунках схудла на сім кілограмів.
Читайте Новини.LIVE!