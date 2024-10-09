Камалія знайшла нове кохання після розлучення — подробиці

Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Камалія заговорила про зміни в особистому житті. Зірка зізналася, що після розлучення з пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром, вона знайшла нове кохання.

Про це співачка розповіла в коментарі "ЖВЛ".

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Виконавиця зараз переживає дуже хвилюючий момент в житті. Як зізналася Камалія, її серце наповнене новим коханням та натхненням.

"Таке натхнення йде, і ти сяєш. Ти сяєш, ти хочеш постійно бачити цю людину, хочеш щось робити для неї, хочеш проводити час", — поділилася Камалія.

Українська співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Поки що зірка не хоче розкривати особистість свого обранця. Та й казати про справжнє кохання також не поспішає, каже, що все покаже час.

"Спочатку всі закохуються. Кохання пізнається лише після двох-трьох років стосунків", — відмітила співачка.

Нагадаємо, Камалія була у шлюбі з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Пара прожила разом 20 років та має двох спільних донечок — Арабеллу та Мірабеллу. Однак навесні 2023 року пара шокувала новиною про своє розлучення.

Нещодавно Камалія зізналася, кого вважає винним у їхньому розставанні з колишнім чоловіком.

Раніше зірка "Кварталу 95" поділилася, як через кризу в стосунках схудла на сім кілограмів.