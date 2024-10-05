Камалія розповіла про зустріч з Залужним, який не погодив її вступ до ЗСУ

Камалія назвала причину, чому Залужний не погодив її вступ до ЗСУ
Після початку повномасштабної війни співачка Камалія планувала вступити до лав ЗСУ. Вже був готовий контракт, втім своє рішення артистка змінила після зустрічі з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Про це Камалія розповіла Новини.LIVE.
Камалія про причину, чому не вступила до ЗСУ
Артистка, яка виховує двох доньок з ексчоловіком, британським мільярдером пакистанського походження Мохаммадом Захуром, вже планувала підписати контракт на службу в ЗСУ. Її зупинив командир, який порадив їй спочатку порозмовляти особисто з Валерієм Залужним.
Про це вона розповіла нашому інформаційно-політичному порталу за лаштунками концерту "Музична платформа", який пройшов в п’ятницю, 5 жовтня, в столиці за участю багатьох знаменитостей.
"Я пішла на прийом, і ми довго розмовляли. Він відмовив. Чому? Тому що я буду невиїзна, військовозобов’язана. В мене діти, навчаються в Лондоні. Тобто я не зможу їздити до них. Так, я знаходжу вільне вікно у своєму графіку. І я їду до дітей, чи вони сюди. А тут ти повністю військовозобов'язаний, ніяк не можеш вплинути на жодні ситуації", — зазначила Камалія.
За словами артистки, тоді Залужний сказав їй, що вона і так багато робить для країни.
"Ти волонтер, ти благодійність, ти підіймаєш дух наших військових, ти мати. Тому, каже, ти будеш більше потрібна в тилу, ніж там військовою на фронті чи ще десь", — розповіла Камалія.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія та інші українські зіркі відреагували на гучний скандал з американським репером P. Diddy. Також ми розповідали, кого Камалія звинувачує у розлученні з чоловіком-мільярдером.
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