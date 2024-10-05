Камалія розповіла про зустріч з Залужним, який не погодив її вступ до ЗСУ

Співачка Камалія. Скриншот: Новини.LIVE

Після початку повномасштабної війни співачка Камалія планувала вступити до лав ЗСУ. Вже був готовий контракт, втім своє рішення артистка змінила після зустрічі з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це Камалія розповіла Новини.LIVE.

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Артистка, яка виховує двох доньок з ексчоловіком, британським мільярдером пакистанського походження Мохаммадом Захуром, вже планувала підписати контракт на службу в ЗСУ. Її зупинив командир, який порадив їй спочатку порозмовляти особисто з Валерієм Залужним.

Про це вона розповіла нашому інформаційно-політичному порталу за лаштунками концерту "Музична платформа", який пройшов в п’ятницю, 5 жовтня, в столиці за участю багатьох знаменитостей.

"Я пішла на прийом, і ми довго розмовляли. Він відмовив. Чому? Тому що я буду невиїзна, військовозобов’язана. В мене діти, навчаються в Лондоні. Тобто я не зможу їздити до них. Так, я знаходжу вільне вікно у своєму графіку. І я їду до дітей, чи вони сюди. А тут ти повністю військовозобов'язаний, ніяк не можеш вплинути на жодні ситуації", — зазначила Камалія.

За словами артистки, тоді Залужний сказав їй, що вона і так багато робить для країни.

"Ти волонтер, ти благодійність, ти підіймаєш дух наших військових, ти мати. Тому, каже, ти будеш більше потрібна в тилу, ніж там військовою на фронті чи ще десь", — розповіла Камалія.

Камалія планувала вступити до ЗСУ. Скриншот: YouTube/kamaliya

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камалія та інші українські зіркі відреагували на гучний скандал з американським репером P. Diddy. Також ми розповідали, кого Камалія звинувачує у розлученні з чоловіком-мільярдером.