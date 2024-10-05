Камалия рассказала о встрече с Залужным, который не согласовала ее вступление в ВСУ

Певица Камалия. Скриншот: Новини.LIVE

После начала полномасштабной войны певица Камалия планировала вступить в ряды ВСУ. Уже был готов контракт, впрочем, свое решение артистка изменила после встречи с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом Камалия рассказала Новини.LIVE.

Читайте также:

Камалия о причине, почему не вступила в ВСУ

Артистка, которая воспитывает двух дочерей с экс-мужем, британским миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром, уже планировала подписать контракт на службу в ВСУ. Ее остановил командир, посоветовавший ей сначала поговорить лично с Валерием Залужным.

Об этом она рассказала нашему информационно-политическому порталу за кулисами концерта "Музична платформа", прошедшего в пятницу, 5 октября, в столице с участием многих знаменитостей.

"Я пошла на прием, и мы долго разговаривали. Он отказал. Почему? Потому что я буду невыездная, военнообязанная. У меня дети, учатся в Лондоне. То есть я не смогу ездить к ним. Да, я нахожу свободное окно в своем графике. И я еду к детям, или они сюда. А тут ты полностью военнообязан, никак не можешь повлиять ни на какие ситуации", — отметила Камалия.

По словам артистки, тогда Залужный сказал ей, что она и так многое делает для страны.

"Ты волонтер, ты благотворительность, ты поднимаешь дух наших военных, ты мать. Поэтому, говорит, ты будешь больше нужна в тылу, чем военной на фронте или еще где-то", — рассказала Камалия.

Камалия планировала вступить в ВСУ. Скриншот: YouTube/kamaliya

Напомним, ранее мы писали, что Камалия и другие украинские звезды отреагировали на громкий скандал с американским рэпером P. Diddy. Также мы рассказывали, кого Камалия обвиняет в разводе с мужем-миллиардером.