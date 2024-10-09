Камалия обрела новую любовь после развода — подробности

Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия заговорила об изменениях в личной жизни. Звезда призналась, что после развода с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром, она обрела новую любовь.

Об этом певица рассказала в комментарии "ЖВЛ".

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Исполнительница сейчас переживает очень волнующий момент в жизни. Как призналась Камалия, ее сердце наполнено новой любовью и вдохновением.

"Такое вдохновение идет, и ты сияешь. Ты сияешь, ты хочешь постоянно видеть этого человека, хочешь что-то делать для него, хочешь проводить время", — поделилась Камалия.

Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Пока что звезда не хочет раскрывать личность своего избранника. Да и говорить о настоящей любви тоже не спешит, говорит, что все покажет время.

"Сначала все влюбляются. Любовь познается только после двух-трех лет отношений", — отметила певица.

Напомним, Камалия была в браке с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Пара прожила вместе 20 лет и имеет двух общих дочерей — Арабеллу и Мирабеллу. Однако весной 2023 года пара шокировала новостью о своем разводе.

Недавно Камалия призналась, кого считает виновным в их расставании с бывшим мужем.

Ранее звезда "Квартала 95" поделилась, как из-за кризиса в отношениях похудела на семь килограммов.