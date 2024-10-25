Андрей Бедняков на фоне развода ответил хейтерам - фото

Андрей Бедняков. Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведущий Андрей Бедняков столкнулся с волной хейта после объявления новости о разводе с супругой Анастасией Короткой. Шоумен отреагировал на упреки в сети.

Ведущий ответил хейтерам в Instagram.

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Андрей Бедняков ответил на упреки о разводе

Телеведущий признался, что ему очень больно переживать новый период своей жизни. Поэтому получать кучу советов от посторонних людей он бы не хотел.

"Если вы думаете, что это просто милый текст в посте, то вы ошибаетесь. Вы не представляете как мне больно. Вы, с*ка, даже не представляете. Очень много советов. Наставлений. Причем обожаю "мысли" профессионалов, решивших залезть и дать свою оценку", — написал шоумен.

Андрей Бедняков отреагировал на критику. Фото: instagram.com/biedniakov

Некоторые даже обвинили ведущего в том, что он покинул жену саму с двумя детьми за границей. В то же время Бедняков ответил, что готов терпеть все обиды в свою сторону, лишь бы комментаторы не задевали его семью.

По словам шоумена, они с бывшей супругой всегда пытались быть честными со своей аудиторией и не собирались скрывать правду о разрыве.

"Бросил с двумя детьми" Ок. Бейте меня. Главное: не трогайте семью. За них оторву голову! А я выдержу. Я всю жизнь отбиваюсь от такого мы никогда не "играли" в Instagram. Мы всегда транслировали правду. Мы никогда не были в тусовке "розовых" блогеров с идеальным миром и жизнью, которая идеализирует многие. Я никогда не хотел, чтобы вы нас идеализировали", - ответил на критику ведущий.

Напомним, Андрей Бедняков и Анастасия Коротко были в отношениях 16 лет, из них 10 - в браке. Пара вместе воспитывает двоих детей — дочь Ксению и сына Остапа.

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