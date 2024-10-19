Наталія Бучинська вперше показала чоловіка, якого приховувала 26 років - фото, відео

Наталія Бучинська. Фото: instagram.com/nataliabuchynska

Співачка Наталія Бучинська з тих артистів, хто тримає своє особисте життя у таємниці. Однак вперше за 26 років виконавиця все ж розповіла про свого чоловіка.

Подробицями сімейного життя Наталія поділилася в інтерв'ю Олексію Суханову.

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Наталія Бучинська вперше показала свого чоловіка

Співачка заміжня вже 26 років та виховує доньку Катерину. Увесь цей час Наталія приховувала свого чоловіка Олександра та не розповідала, чим він займається.

Але у новому інтерв'ю Бучинська зізналася, що її чоловік — військовослужбовець.

"Щастя любить тишу. Мені як артистці є багато чого сказати… Ось у нас нещодавно була річниця весілля й я так хотіла запостити наше фото, хоча б привітати. А потім подумала, що моє і тільки моє. Але й чоловікові хотілося, щоб я показувала. Але він у мене військовий. Я не можу показувати. Може, прийде час і я зроблю такий крок на 30-річчя своєї творчої діяльності наступного року", — розповіла співачка.

Пара познайомилася на весіллі сестри Наталії і вже багато років кохає одне одного. Виконавиця поділилася, як підтримує вогонь у стосунках.

"Ми 23 роки як одружилися. Разом 26 років. Чоловік має відчувати, що він найкоханіший і найкращий, як і було під час знайомства й весілля. Чоловік має відчувати, що жінка його підтримує у всьому. Мені здається, що жінка має побудувати те гніздечко для чоловіка не просто комфортно, але й захищено. Часто кажу "я тебе кохаю", — поділилася Наталія.

Під час запису чоловік зірки зробив їй несподіваний сюрприз та з'явився у студії особисто.

Чоловік Наталії Бучинської. Фото: скриншот

Військовослужбовець прийшов до дружини з величезним букетом білих троянд.

Наталія Бучинська зі своїм чоловіком. Фото: скриншот

Співачка була приголомшена такою несподіванкою від свого коханого та зізналася, що давно чекала миті, щоб нарешті розповісти про нього своїм прихильникам.

Чоловік Наталії Бучинської зробив їй сюрприз. Фото: скриншот

Щоправда, повністю обличчя чоловік показувати не став, адже несе службу в армії та має певні запобіжні міри.

Олександр також вперше розповів, чим його підкорила співачка, та якою вона є поза сценою.

"Я хочу сказати, що я дуже щасливий. Мені пощастило в житті 26 років тому зустріти таку дівчину тендітну, красиву, ніжну, і в той же час дуже мудру і сильну. Напевно, риса, яка мене найбільше в ній вражає, що вона дуже сильна. Якщо вона ставить перед собою ціль, вона обов'язково її досягне. Звісно, за стільки років ми пройшли багато випробувань, були як злети, так і падіння, якісь негаразди, але ми одне одного підтримуємо", — розповів чоловік артистки.

Чоловік співачки Наталії Бучинської. Фото: скриншот

Раніше зірка "Кварталу 95" прокоментувала чутки про вагітність.

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