Наталія Бучинська вперше показала чоловіка, якого приховувала 26 років - фото, відео

Відома співачка вперше показала чоловіка-військового, якого приховувала 26 років
Співачка Наталія Бучинська з тих артистів, хто тримає своє особисте життя у таємниці. Однак вперше за 26 років виконавиця все ж розповіла про свого чоловіка.
Подробицями сімейного життя Наталія поділилася в інтерв'ю Олексію Суханову.
Наталія Бучинська вперше показала свого чоловіка
Співачка заміжня вже 26 років та виховує доньку Катерину. Увесь цей час Наталія приховувала свого чоловіка Олександра та не розповідала, чим він займається.
Але у новому інтерв'ю Бучинська зізналася, що її чоловік — військовослужбовець.
"Щастя любить тишу. Мені як артистці є багато чого сказати… Ось у нас нещодавно була річниця весілля й я так хотіла запостити наше фото, хоча б привітати. А потім подумала, що моє і тільки моє. Але й чоловікові хотілося, щоб я показувала. Але він у мене військовий. Я не можу показувати. Може, прийде час і я зроблю такий крок на 30-річчя своєї творчої діяльності наступного року", — розповіла співачка.
Пара познайомилася на весіллі сестри Наталії і вже багато років кохає одне одного. Виконавиця поділилася, як підтримує вогонь у стосунках.
"Ми 23 роки як одружилися. Разом 26 років. Чоловік має відчувати, що він найкоханіший і найкращий, як і було під час знайомства й весілля. Чоловік має відчувати, що жінка його підтримує у всьому. Мені здається, що жінка має побудувати те гніздечко для чоловіка не просто комфортно, але й захищено. Часто кажу "я тебе кохаю", — поділилася Наталія.
Під час запису чоловік зірки зробив їй несподіваний сюрприз та з'явився у студії особисто.
Військовослужбовець прийшов до дружини з величезним букетом білих троянд.
Співачка була приголомшена такою несподіванкою від свого коханого та зізналася, що давно чекала миті, щоб нарешті розповісти про нього своїм прихильникам.
Щоправда, повністю обличчя чоловік показувати не став, адже несе службу в армії та має певні запобіжні міри.
Олександр також вперше розповів, чим його підкорила співачка, та якою вона є поза сценою.
"Я хочу сказати, що я дуже щасливий. Мені пощастило в житті 26 років тому зустріти таку дівчину тендітну, красиву, ніжну, і в той же час дуже мудру і сильну. Напевно, риса, яка мене найбільше в ній вражає, що вона дуже сильна. Якщо вона ставить перед собою ціль, вона обов'язково її досягне. Звісно, за стільки років ми пройшли багато випробувань, були як злети, так і падіння, якісь негаразди, але ми одне одного підтримуємо", — розповів чоловік артистки.
Раніше зірка "Кварталу 95" прокоментувала чутки про вагітність.
Також співачка Гайтана вперше розповіла, чому зробила велику паузу в кар'єрі.
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