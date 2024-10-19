Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известная певица впервые показала мужа-военного, которого скрывала 26 лет arrow

Известная певица впервые показала мужа-военного, которого скрывала 26 лет

19 октября 2024 18:03
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор
Наталья Бучинская впервые показала мужчину, которого скрывала 26 лет - фото, видео
Наталья Бучинская. Фото: instagram.com/nataliabuchynska
Мария Коробова - редактор
Мария Коробова
редактор

Певица Наталья Бучинская из тех артистов, которые держат свою личную жизнь в тайне. Однако впервые за 26 лет исполнительница все же рассказала о своем муже.

Подробностями семейной жизни Наталья поделилась в интервью Алексею Суханову.

Читайте также:

Наталья Бучинская впервые показала своего мужа

Певица замужем уже 26 лет и воспитывает дочь Екатерину. Все это время Наталья скрывала своего мужа и не рассказывала, чем он занимается.

Но в новом интервью Бучинская призналась, что ее муж военнослужащий.

"Счастье любит тишину. Мне как артистке есть много чего сказать... Вот у нас недавно была годовщина свадьбы и я так хотела запостить наше фото, хотя бы поздравить. А потом подумала, что мое и только мое. Но и мужу хотелось, чтобы я показывала. Но он у меня военный. Я не могу показывать. Может, придет время и я сделаю такой шаг на 30-летие своей творческой деятельности в следующем году", — рассказала певица.

Пара познакомилась на свадьбе сестры Натальи и уже много лет любит друг друга. Исполнительница поделилась, как поддерживает огонь в отношениях.

"Мы 23 года как поженились. Вместе 26 лет. Мужчина должен чувствовать, что он самый любимый и самый лучший, как и было во время знакомства и свадьбы. Мужчина должен чувствовать, что женщина его поддерживает во всем. Мне кажется, что женщина должна построить то гнездышко для мужчины не просто комфортно, но и защищено. Часто говорю "я тебя люблю", — поделилась Наталья.

Во время записи мужчина звезды преподнес ей неожиданный сюрприз и появился в студии лично.

Муж Натальи Бучинской
Муж Натальи Бучинской. Фото: скриншот

Военнослужащий пришел к жене с огромным букетом белых роз.

Наталья Бучинская со своим мужем. Фото: скриншот
Наталья Бучинская со своим мужем. Фото: скриншот

Певица была ошеломлена такой неожиданностью от своего любимого и призналась, что давно ждала мгновения, чтобы наконец-то рассказать о нем своим поклонникам.

Муж Натальи Бучинской преподнес ей сюрприз
Муж Натальи Бучинской преподнес ей сюрприз. Фото: скриншот

Правда, полностью лицо мужчина показывать не стал, ведь несет службу в армии и имеет определенные меры предосторожности.

Александр также впервые рассказал, чем его покорила певица, и какова она вне сцены.

"Я хочу сказать, что я очень счастлив. Мне повезло в жизни 26 лет назад встретить такую девушку хрупкую, красивую, нежную, и в то же время очень мудрую и сильную. Наверное, черта, которая меня больше всего в ней поражает, что она очень сильная. Если она ставит перед собой цель, она обязательно ее достигнет. Конечно, за столько лет мы прошли много испытаний, были как взлеты, так и падения, какие-то неурядицы, но мы друг друга поддерживаем", — рассказал муж артистки.

Муж певицы Натальи Бучинской
Муж певицы Натальи Бучинской. Фото: скриншот

Ранее звезда "Квартала 95" прокомментировала слухи о беременности.

Также певица Гайтана впервые рассказала, почему совершила большую паузу в карьере.

личная жизнь украинские звезды певица любовь брак

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:28 Угроза большой войны — Ермак обратился к Западу с призывом действовать

19:25 Динамо с дублем Ваната и автоголом Михавка разгромило Оболонь — видео

19:25 Залужный объяснил, что означают "истерические конвульсии" врага

19:20 В МИД заявили, что Россия все чаще обстреливает Курскую область

19:17 У Садового объяснили, почему не согласовали строительство новых магазинов под Львовом

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

19:05 Россияне нанесли два удара по Запорожью — детали от ОВА

Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

18:50 В США заявили об озабоченности участием Северной Кореи в войне на стороне России

18:36 Женщины на военном учете — когда нужно проходить ВВК

18:31 "Резерв+" не имеет ботов техподдержки в Telegram — в Минобороны заявили о фейках

19:28 Угроза большой войны — Ермак обратился к Западу с призывом действовать

19:25 Динамо с дублем Ваната и автоголом Михавка разгромило Оболонь — видео

19:25 Залужный объяснил, что означают "истерические конвульсии" врага

19:20 В МИД заявили, что Россия все чаще обстреливает Курскую область

19:17 У Садового объяснили, почему не согласовали строительство новых магазинов под Львовом

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

19:05 Россияне нанесли два удара по Запорожью — детали от ОВА

18:50 В США заявили об озабоченности участием Северной Кореи в войне на стороне России

18:36 Женщины на военном учете — когда нужно проходить ВВК

18:31 "Резерв+" не имеет ботов техподдержки в Telegram — в Минобороны заявили о фейках

18:26 Кудрявые пеликаны прилетели на Одесчину — фото

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Text

12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

Text

00:07 Юрист объяснил, как происходит обмен телами павших между Украиной и Россией

18 октября 2024
Text

23:47 Экономист объяснил, почему Украине не стоит совершать транзит газа из России

Text

19:56 Нардеп заявил, что прокуроры с инвалидностью не могут занимать этот пост

Text

17:52 Когда военные КНДР вступят в войну и саммит НАТО — эфир Вечер.

Text

17:09 Андрющенко сообщил, где и когда РФ может начать новое наступление

Text

13:02 Визит Байдена в Германию и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

Text

09:32 Боец ВСУ Матяш назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают