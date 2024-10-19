Наталья Бучинская впервые показала мужчину, которого скрывала 26 лет - фото, видео

Наталья Бучинская. Фото: instagram.com/nataliabuchynska

Певица Наталья Бучинская из тех артистов, которые держат свою личную жизнь в тайне. Однако впервые за 26 лет исполнительница все же рассказала о своем муже.

Подробностями семейной жизни Наталья поделилась в интервью Алексею Суханову.

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Певица замужем уже 26 лет и воспитывает дочь Екатерину. Все это время Наталья скрывала своего мужа и не рассказывала, чем он занимается.

Но в новом интервью Бучинская призналась, что ее муж военнослужащий.

"Счастье любит тишину. Мне как артистке есть много чего сказать... Вот у нас недавно была годовщина свадьбы и я так хотела запостить наше фото, хотя бы поздравить. А потом подумала, что мое и только мое. Но и мужу хотелось, чтобы я показывала. Но он у меня военный. Я не могу показывать. Может, придет время и я сделаю такой шаг на 30-летие своей творческой деятельности в следующем году", — рассказала певица.

Пара познакомилась на свадьбе сестры Натальи и уже много лет любит друг друга. Исполнительница поделилась, как поддерживает огонь в отношениях.

"Мы 23 года как поженились. Вместе 26 лет. Мужчина должен чувствовать, что он самый любимый и самый лучший, как и было во время знакомства и свадьбы. Мужчина должен чувствовать, что женщина его поддерживает во всем. Мне кажется, что женщина должна построить то гнездышко для мужчины не просто комфортно, но и защищено. Часто говорю "я тебя люблю", — поделилась Наталья.

Во время записи мужчина звезды преподнес ей неожиданный сюрприз и появился в студии лично.

Муж Натальи Бучинской. Фото: скриншот

Военнослужащий пришел к жене с огромным букетом белых роз.

Наталья Бучинская со своим мужем. Фото: скриншот

Певица была ошеломлена такой неожиданностью от своего любимого и призналась, что давно ждала мгновения, чтобы наконец-то рассказать о нем своим поклонникам.

Муж Натальи Бучинской преподнес ей сюрприз. Фото: скриншот

Правда, полностью лицо мужчина показывать не стал, ведь несет службу в армии и имеет определенные меры предосторожности.

Александр также впервые рассказал, чем его покорила певица, и какова она вне сцены.

"Я хочу сказать, что я очень счастлив. Мне повезло в жизни 26 лет назад встретить такую девушку хрупкую, красивую, нежную, и в то же время очень мудрую и сильную. Наверное, черта, которая меня больше всего в ней поражает, что она очень сильная. Если она ставит перед собой цель, она обязательно ее достигнет. Конечно, за столько лет мы прошли много испытаний, были как взлеты, так и падения, какие-то неурядицы, но мы друг друга поддерживаем", — рассказал муж артистки.

Муж певицы Натальи Бучинской. Фото: скриншот

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