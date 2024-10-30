Остап Ступка подтвердил роман с младшей на 35 лет девушкой - фото, подробности

Остап Ступка и Маргарита Ткач. Фото: facebook Маргариты Ткач

Актер Остап Ступка официально подтвердил новые отношения. Избранницей звезды стала 23-летняя театровед Маргарита Ткач.

О новых отношениях Ступка рассказал в комментарии Oboz.ua.

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Слухи о романе 57-летнего актера с младшей на 35 лет избранницей стали ходить после их чувственной фотосессии. Ступка и Ткач вместе позировали в воде на берегу водоема на страстных кадрах.

Маргарита Ткач и Остап Ступка. Фото: facebook Маргариты Ткач

Тогда Остап ничего не говорил о новых отношениях, однако со временем все же перестал скрывать роман. Пара появилась вместе на кинофестивале "Молодость" в Киеве.

В комментарии журналистам Ступка признался, что они с Маргаритой действительно пара. Познакомились влюбленные в театре им. И. Франко, где актер работает уже много лет.

"Да. Но я не люблю об этом рассказывать. Ну зачем? Это личные вещи. Где познакомились? Нас объединил театр", — сказал Ступка.

Остап Ступка с новой избранницей. Фото: facebook Маргариты Ткач

Таким образом, актер подтвердил слухи о разводе со своей третьей женой Дариной. Правда, действительно ли супруги уже расторгли брак официально и когда это произошло, Ступка комментировать не стал. Но добавил, что чувствует себя счастливым.

"Ой, не буду вам ничего об этом рассказывать. Ну а чего нет? Жизнь продолжается!" — сказал актер.

Отметим, что Ступка уже был трижды женат. Первой женой актера стала Татьяна Каплина, с которой у него есть сын Дмитрий. Вторую жену Ступки зовут Устина, с ней он также двое детей — сын Богдана и дочь Устинка. В третий раз актер женился на студентке Дарине, которая на 20 лет младше его.

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