Остап Ступка подтвердил роман с младшей на 35 лет девушкой - фото, подробности

Остап Ступка рассекретил роман с младшей на 35 лет избранницей
Актер Остап Ступка официально подтвердил новые отношения. Избранницей звезды стала 23-летняя театровед Маргарита Ткач.
О новых отношениях Ступка рассказал в комментарии Oboz.ua.
Остап Ступка подтвердил отношения с 23-летней возлюбленной
Слухи о романе 57-летнего актера с младшей на 35 лет избранницей стали ходить после их чувственной фотосессии. Ступка и Ткач вместе позировали в воде на берегу водоема на страстных кадрах.
Тогда Остап ничего не говорил о новых отношениях, однако со временем все же перестал скрывать роман. Пара появилась вместе на кинофестивале "Молодость" в Киеве.
В комментарии журналистам Ступка признался, что они с Маргаритой действительно пара. Познакомились влюбленные в театре им. И. Франко, где актер работает уже много лет.
"Да. Но я не люблю об этом рассказывать. Ну зачем? Это личные вещи. Где познакомились? Нас объединил театр", — сказал Ступка.
Таким образом, актер подтвердил слухи о разводе со своей третьей женой Дариной. Правда, действительно ли супруги уже расторгли брак официально и когда это произошло, Ступка комментировать не стал. Но добавил, что чувствует себя счастливым.
"Ой, не буду вам ничего об этом рассказывать. Ну а чего нет? Жизнь продолжается!" — сказал актер.
Отметим, что Ступка уже был трижды женат. Первой женой актера стала Татьяна Каплина, с которой у него есть сын Дмитрий. Вторую жену Ступки зовут Устина, с ней он также двое детей — сын Богдана и дочь Устинка. В третий раз актер женился на студентке Дарине, которая на 20 лет младше его.
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