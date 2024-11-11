Українська акторка Міла Сивацька разом з чоловіком переїхали до Європи

Міла Сівацька. Фото: скриншот відео

Українська акторка Міла Сивацька разом із чоловіком Сергієм вирішила змінити місце проживання та виїхала з України. Як зізналася Сивацька, вибір міста був непростим — спочатку вони планували зупинитися на певний час у трьох різних містах, щоб відчути кожне з них. Проте Барселона настільки припала їм до душі, що далі вони вирішили не подорожувати.

У своєму Instagram вона розповіла, чим їм так сподобалась Іспанія.

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Для Міли важливими факторами у виборі нового місця стали погода, відкритість людей та можливості для активного життя. Барселона, на думку акторки, чудово поєднала всі ці аспекти, тож стала ідеальним місцем для її нової подорожі.



"Ми думали пожити по місяцю в трьох містах, але Барселона захопила нас одразу. Головне для мене — це люди, двіж, погода. Італія чи Франція – не для мене, Німеччина – не відчуваю її на своїй хвилі, а ось Іспанія стала справжнім відкриттям. Тут все на 10 із 10!" — поділилася Міла в соцмережах.

Наразі Сивацька не поспішає робити довгострокові плани, хоче продовжити подорожувати та побувати ще у двох містах, про які давно мріяла. Вона розповіла, що зараз просто насолоджується атмосферою Барселони та новими враженнями, не обмежуючи себе конкретними планами на майбутнє.

Сивацька з чоловіком виїхали за кордон. Фото: Instagram.com/mila_sivatskaya

Також акторка одразу розвіяла можливі запитання, пояснивши, що її чоловік перетнув кордон України абсолютно легально. Подружжя мало офіційну можливість виїзду з самого початку.

"Ми переїхали разом, і все пройшло офіційно. Це наша особиста подорож, яку ми вирішили здійснити на законних підставах", — наголосила вона.

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