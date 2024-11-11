Украинская актриса Мила Сивацкая вместе с мужем переехала в Европу

Мила Сиватько. Фото: скриншот видео

Украинская актриса Мила Сивацкая вместе с мужем Сергеем решила сменить место жительства и уехала из Украины. Как призналась Сивацкая, выбор города был непростым — сначала они планировали остановиться на время в трех разных городах, чтобы почувствовать каждый из них. Однако Барселона настолько понравилась им, что дальше они решили не путешествовать.

В своем Instagram она рассказала, чем им так понравилась Испания.

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Для Милы важными факторами выбора нового места стали погода, открытость людей и возможности для активной жизни. Барселона, по мнению актрисы, прекрасно соединила все эти аспекты и стала идеальным местом для ее нового путешествия.

"Мы думали пожить по месяцу в трех городах, но Барселона захватила нас сразу. Главное для меня — это люди, двое, погода. Италия или Франция – не для меня, Германия – не чувствую ее на своей волне, а вот Испания стала настоящим открытием. Здесь все на 10 из 10!", — поделилась Мила в соцсетях.

Пока Сивацкая не спешит делать долгосрочные планы, хочет продолжить путешествие и побывать еще в двух городах, о которых давно мечтала. Она рассказала, что сейчас просто наслаждается атмосферой Барселоны и новыми впечатлениями, не ущемляя себя конкретными планами на будущее.

Сивацкая с мужем уехали за границу. Фото: Instagram.com/mila_sivatskaya

Также актриса сразу развеяла возможные вопросы, объяснив, что ее муж пересек границу Украины абсолютно легально. Супруги имели официальную возможность выезда с самого начала.

"Мы переехали вместе, и все прошло официально. Это наше личное путешествие, которое мы решили совершить на законных основаниях", — подчеркнула она.

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