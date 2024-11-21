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Муж известной актрисы уехал за границу — как ему это удалось

21 ноября 2024 10:05
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Муж актрисы Татьяны Малковой в Польше — как ему удалось уехать
Татьяна и Дмитрий Малковы. Фото: Instagram.com/tannita_malkova
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Популярная украинская актриса Татьяна Малкова, известная по сериалу "Альф" и фильму "Конотопская ведьма", поделилась личной историей о том, как ее мужу удалось покинуть Украину после начала полномасштабного вторжения. Как призналась Татьяна, сейчас она с мужем Дмитрием Малковым живут в разных странах.

Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

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Актриса сейчас большую часть времени проводит в Киеве, где активно развивает свою карьеру, тогда как ее муж вместе с детьми поселился в Варшаве. По словам звезды, семья пересекла границу уже на третью неделю войны.

"Мы перебрались в Польшу во время первых месяцев войны. Сейчас я живу в Киеве, а он с детьми – в Варшаве", – поделилась Малкова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tetiana Malkova (@tannita_malkova)

На вопрос, как именно ее мужу удалось легально уехать за границу, актриса объяснила, что Дмитрий имеет право на это как многодетный отец. В семье Малковых трое несовершеннолетних детей: двое общих и один ребенок Дмитрия от предыдущих отношений.

"Все было официально. Дмитрий — отец троих детей, поэтому у него была возможность уехать за границу на законных основаниях", — рассказала Татьяна.

Муж известной актрисы уехал за границу — как ему это удалось - фото 1
Муж Малковой - Дмитрий. Фото: Instagram.com/tannita_malkova

Актриса также добавила, что сознательно избегает публикаций семейных фото в социальных сетях. По ее словам, она не хочет, чтобы подобный контент вызвал негатив у людей, переживающих сложные времена.

Напомним, что Татьяна и Дмитрий вместе уже девять лет и воспитывают троих детей: дочь, сына и ребенка от предыдущего брака Дмитрия.

Ранее мы писали о том, что украинская актриса вместе с мужем уехала из Украины.

Также мы сообщали, что Остап Ступка объяснил, почему его сын живет в США во время войны.

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