Новые условия бронирования работников — отработать три месяца и иметь зарплату не менее 20 тысяч гривен

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Николаевский ОТЦК и СП/Facebook

Сотрудники, которые проработали на предприятии менее трех месяцев, не подлежат бронированию. Однако впоследствии после внедрения изменений в налоговое законодательство этот период сократится до одного месяца.

Об этом сообщила Европейская Бизнес Ассоциация после встречи с замминистра экономики Украины Виталием Кондративым, пишет "Судебно-юридическая газета".

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Что изменилось

С 1 декабря процесс бронирования военнообязанных будет осуществляться через портал "Дія". Все предприятия, которые относятся к категории критически важных, должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года в соответствии с обновленными требованиями. Соответствующие изменения были внесены правительством в постановление №76.

В Министерстве экономики отмечают, что процедура признания предприятий критически важными остается неизменной. Как и раньше, для получения такого статуса компания обращается в соответствующее министерство или областную военную администрацию.

При этом правительство сохранило восемь действующих критериев для определения критически важных предприятий. Однако отраслевые и региональные критерии критичности согласовываются с Министерством обороны и Министерством экономики.

Дополнительные условия для определения критически важных предприятий

Для частных компаний введен новый обязательный критерий: средняя начисленная заработная плата работников за последний календарный квартал должна составлять не менее 2,5 размера минимальной заработной платы (на 15 ноября 2024 это 20 тысяч гривен). Кроме того, заработная плата работника, которого планируют забронировать, также должна быть не меньше этой суммы.

Еще одним обязательным условием для предприятий стало отсутствие задолженности по уплате всех налогов.

Подтверждение статуса критически важного предприятия

Для возможности бронирования работников компании обязаны подтвердить свое соответствие как действующим, так и новым критериям критической важности. На это предусмотрено более трех месяцев — с момента публикации соответствующего постановления до 28 февраля 2025 года.

После официального подтверждения статуса предприятия организация должна повторно подать списки работников для бронирования через портал "Дія". До момента представления обновленных списков все ранее выданные брони будут оставаться действительными.

Система бронирования через "Дію" начнет функционировать с 1 декабря. Этот сервис автоматизирует процесс, устраняя влияние человеческого фактора и значительно ускоряя процедуру.

При этом предприятиям категорически запрещается бронировать работников, не состоящих на военном учете или не имеющим военно-учетный документ.

Усовершенствование системы контроля

Система контроля предприятий, получивших статус критически важных, усиливается. Все решения относительно такого статуса будут регулярно проверяться, а в случае необходимости бронирование работников может быть аннулировано. Соответствующий функционал предусмотрен в портале "Дія".

Ежемесячно будет производиться мониторинг ключевых показателей предприятий, в частности: соответствия уровня средней заработной платы установленным критериям, своевременности и полноты уплаты налогов, а также количества военнообязанных работников.

В случае обнаружения несоответствий компания получит запрос на предоставление пояснений. Если результаты проверки будут оставаться отрицательными, предприятие потеряет статус критически важного.

Напомним, что граждане Украины, забронированные на предприятии, могут проверять статус бронирования в приложении Резерв+. Однако бывают случаи, когда данные в приложении и временном удостоверении могут отличаться. Мы рассказывали, как действовать в таком случае и может ли это стать причиной аннулирования бронирования.

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