Пока нет официального механизма бронирования священнослужителей, говорит глава УГКЦ

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук). Фото: УГКЦ

Хотя Конституция Украины гарантирует отделение церкви от государства, священнослужители как граждане страны обязаны соблюдать украинское законодательство. Священнослужители тоже должны стать на учет в ТЦК.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук).

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Есть ли бронь для священнослужителей

По его словам, действующий закон о мобилизации не предусматривает никаких льгот для священнослужителей. Все граждане Украины, независимо от профессии или религиозной принадлежности, имеют равные права и обязанности, включающие выполнение воинского долга.

"Я лично обновил свои данные в территориальном центре комплектования и получил все необходимые военно-учетные документы, чтобы иметь возможность их предъявить по требованию. Священнослужителей тоже останавливают на блокпостах и проверяют документы", — говорит Святослав.

Пока нет механизма, который бы предоставляла священнослужителям автоматическую бронь от мобилизации. Кроме того, многие не осознают, что не все священнослужители, подлежащие мобилизации, могут быть назначены военными капелланами.

Процесс назначения на должность военного капеллана имеет свои требования и процедуры, поэтому вопрос его законодательного разрешения остается открытым.

Напомним, что недавно мы сообщали, какие есть вакансии с бронированием и сколько платят за соответствующую работу.

Также мы сообщали, что обязательно должны знать работодатели о бронировании от службы.