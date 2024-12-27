Бронирование для священников - правительство приняло решение

Правительство разрешило бронирование священнослужителей
Кабинет Министров Украины в пятницу, 27 декабря, принял решение о бронировании священнослужителей от мобилизации. Под него могут подпасть 50% религиозных организаций.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №1498.
Бронирование священников
Согласно постановлению, под бронирование могут попасть до 50% священнослужителей религиозных организаций. Теперь они будут относиться к критически важным учреждениям и будут на одном уровне с представительствами донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.
Но они при этом не обязаны выполнять требование о зарплате от 20 тысяч гривен, как другие критически важные предприятия.
Также на священнослужителей не будет распространяться ограничение по количеству забронированных работников, но в случае увольнения с должности отсрочка будет отменена.
Напомним, Минобороны приняло решение об автоматическом продлении действующих бронирований на один месяц.
А глава УГКЦ Святослав Шевчук заявил, что священнослужители тоже должны стать на учет в ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!