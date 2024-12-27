Бронирование для священников - правительство приняло решение

Священники УГКЦ. Иллюстративное фото: пресс-служба УГКЦ

Кабинет Министров Украины в пятницу, 27 декабря, принял решение о бронировании священнослужителей от мобилизации. Под него могут подпасть 50% религиозных организаций.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1498.

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Бронирование священников

Согласно постановлению, под бронирование могут попасть до 50% священнослужителей религиозных организаций. Теперь они будут относиться к критически важным учреждениям и будут на одном уровне с представительствами донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Но они при этом не обязаны выполнять требование о зарплате от 20 тысяч гривен, как другие критически важные предприятия.

Также на священнослужителей не будет распространяться ограничение по количеству забронированных работников, но в случае увольнения с должности отсрочка будет отменена.

Текст постановления

Текст постановления

Напомним, Минобороны приняло решение об автоматическом продлении действующих бронирований на один месяц.

А глава УГКЦ Святослав Шевчук заявил, что священнослужители тоже должны стать на учет в ТЦК.