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Зміни в бронюванні — в Мінекономіки пояснили нові правила

25 грудня 2024 08:56
Карина Приходько - Редактор
Бронювання від мобілізації — чому урядом був встановлений зарплатний критерій
Військові з документами. Фото: МОУ
Карина Приходько - Редактор

В Україні запровадили нові правила бронювання працівників критично важливих підприємств, які передбачають зарплату заброньованому працівнику у розмірі щонайменше 20 тисяч гривень. Уряд встановив зарплатний критерій, аби урівняти людей з високими та середніми зарплатами.

Про це повідомив директор департаменту економіки безпеки і оборони Мінекономіки Сергій Сметанко у коментарі "Телеграф"

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Говорячи про нові правила економічного бронювання, Сметанко сказав, що це "полегшена форма бронювання", адже спочатку заробітні плати робітників мали бути 35 тисяч гривень. 

"Можна сказати, що це лайтовий варіант економічного бронювання. Ви ж пам’ятаєте, йшлося про економічне бронювання: зробімо так, щоб економіка працювала. Спочатку мова була про 35 тисяч. Ми зменшили цей ценз майже вдвічі", — розповів експерт. 

Він погодився, що такими нововведеннями будуть задоволені не всі керівники підприємств, але за його словами, ніколи не буде рішення, яке влаштує абсолютно усіх. 

Крім того, Сметанко висловився про отримання  підприємствами статусу критично важливих. За його словами, зараз число таких підприємств становить близько 20 тисяч, а 2025 року їхня кількість може бути меншою, але несуттєво. 

"Ми порахували, що приблизно 60% в наповненні бюджету йде через ці 20 тисяч критично важливих підприємств, установ та організацій. І навіть більше. Хоча їх набагато менше у відсотковому значенні до всіх підприємств в Україні", — додав директор департаменту. 

Нагадаємо, нещодавно експерт пояснив, як отримати бронювання від мобілізації і які документи потрібні. 

Також ми писали, нардеп Олександр Федієнко повідомив, що працівники ТЦК та СП здійснюють численні порушення, зокрема, ігнорують документи про бронювання від мобілізації через відсутність даних у системі "Оберіг".

Мінекономіки мобілізація документи бронювання військовозобов'язані

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