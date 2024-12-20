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Як отримати бронювання від мобілізації — деталі від експерта

20 грудня 2024 09:49
Карина Приходько - Редактор
Бронювання від мобілізації — експерт сказав, як отримати відстрочку
Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Вінницький ТЦК/Facebook
Карина Приходько - Редактор

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні є певні категорії працівників, які мають право на бронювання та відстрочку від служби в армії. Такий механізм дає змогу державі забезпечити безперервне функціонування певних підприємств, установ або організацій, важливих для обороноздатності країни.

Про це розповів адвокат Владислав Зайцев у коментарі Факти ICTV

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Хто має право на бронювання

Зайцев наголосив, що отримати бронювання можуть не всі, адже основною умовою є робота на певних підприємствах, установах чи організаціях, зокрема:

  • органах державної влади / місцевого самоврядування;
  • підприємствах, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил;
  • підприємствах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення;
  • спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна.

Проте, навіть якщо ви працюєте у вищезгаданих організаціях, це не дає вам автоматичне право на бронювання. Це можливо для працівника, який:

  • є військовозобовʼязаним (особа від 25 років або молодша за наявності військової кафедри чи досвіду проходження військової служби);
  • має військово-обліковий документ з актуальними даними;
  • перебуває на військовому обліку;
  • уточнив військово-облікові дані через Резерв+ або ТЦК та СП.

Як здійснюється бронювання від мобілізації

Для того, аби підприємства могли бронювати своїх працівників, вони повинні підтвердити свою критичну важливість за новими правилами. Аби військовозобов'язані подали документи для бронювання, передбачено два способи.

Перший — потрібно подати паперові документи до органу, який ухвалив рішення про визнання підприємства критично важливим (на юридичну адресу поштою або на електронну пошту). Для цього потрібні наступні документи:

  • обґрунтування, що має містити інформацію: а) щодо діяльності підприємства; б) про рішення органу щодо визнання підприємства критично важливим; в) про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам; г) підтвердження уточнення даних особами, які пропонуються до бронювання;
  • список військовозобовʼязаних, які пропонуються до бронювання;
  • довідку про кількість військовозобовʼязаних, що працюють на підприємстві.

Другий спосіб бронювання — подати заявку на бронювання в електронному вигляді через "Дію". Це набагато швидше та простіше, ніж перший варіант, адже потрібно лише заповнити відповідні форми без необхідності надсилати будь-які паперові документи.

Далі підприємству автоматично запропонують загальний перелік працевлаштованих працівників, яких можна забронювати. Він формується на основі відомостей з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Після цього в особистий кабінет підприємства прийде відповідь про результат бронювання. 

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олександр Федієнко повідомив, що працівники ТЦК та СП здійснюють численні порушення, зокрема, ігнорують документи про бронювання від мобілізації через відсутність даних у системі "Оберіг".

Після цього у Сухопутних військах зробили заяву. Там звернулися до керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що здійснюють бронювання.

мобілізація бронювання війна в Україні відстрочка військовозобов'язані

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