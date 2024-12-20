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Как получить бронирование от мобилизации — детали от эксперта

20 декабря 2024 09:49
Карина Приходько - Редактор
Бронирование от мобилизации — эксперт сказал, как получить отсрочку
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Винницкий ТЦК/Facebook
Карина Приходько - Редактор

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине есть определенные категории работников, имеющих право на бронирование и отсрочку от службы в армии. Такой механизм позволяет государству обеспечить непрерывное функционирование определенных предприятий, учреждений или организаций, важных для обороноспособности страны.

Об этом рассказал адвокат Владислав Зайцев в комментарии Факты ICTV.

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Кто имеет право на бронирование

Зайцев подчеркнул, что получить бронирование могут не все, ведь основным условием является работа на определенных предприятиях, учреждениях или организациях, в частности:

  • органах государственной власти/местного самоуправления;
  • предприятиях, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил;
  • предприятиях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;
  • специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых Украина.

Однако даже если вы работаете в вышеупомянутых организациях, это не дает вам автоматическое право на бронирование. Это возможно для работника, который:

  • является военнообязанным (лицо от 25 лет или младше при наличии военной кафедры или опыта прохождения военной службы);
  • имеет военно-учетный документ по актуальным данным;
  • состоит на военном учете;
  • уточнил военно-учетные данные через Резерв+ или ТЦК и СП.

Как осуществляется бронирование от мобилизации

Для того чтобы предприятия могли бронировать своих работников, они должны подтвердить свою критическую важность по новым правилам. Чтобы военнообязанные подали документы для бронирования, предусмотрены два способа.

Первый — нужно подать бумажные документы в орган, который принял решение о признании предприятия критически важным (по юридическому адресу по почте или по электронной почте). Для этого требуются следующие документы:

  • обоснование, которое должно содержать информацию: а) о деятельности предприятия; б) о решении органа о признании предприятия критически важным; в) о соответствии учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам; г) подтверждение уточнения данных лицами, предлагающимися к бронированию;
  • список военнообязанных, которые предлагаются для бронирования;
  • справку о количестве военнообязанных, работающих на предприятии.

Второй способ бронирования — подать заявку на бронирование в электронном виде через "Дія". Это гораздо быстрее и проще, чем первый вариант, ведь нужно только заполнить соответствующие формы без необходимости отправлять какие-либо бумажные документы.

Далее предприятию автоматически будет предложен общий перечень трудоустроенных работников, которых можно забронировать. Он формируется на основе сведений из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

После этого в личный кабинет предприятия придет ответ о результате бронирования.

Напомним, недавно нардеп Александр Федиенко сообщил, что работники ТЦК и СП совершают многочисленные нарушения, в частности, игнорируют документы о бронировании от мобилизации из-за отсутствия данных в системе "Оберіг".

После этого в Сухопутных войсках сделали заявление. Там обратились к руководителям органов государственной власти, местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям, осуществляющим бронирование.

мобилизация бронирование война в Украине отсрочка военнообязанные

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