ТЦК примусово мобілізує заброньованих — Федієнко навів приклади

Працівник ТЦК оформлює військовий квиток. Фото ілюстративне: Міноборони

Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомив про численні випадки порушень з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Найбільше занепокоєння викликають ситуації, коли працівники ТЦК ігнорують документи про бронювання від мобілізації, посилаючись на відсутність даних у системі "Оберіг", і вдаються до примусових заходів.

Про це Олександр Федієнко повідомив у Facebook.

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Олександр Федієнко навів кілька прикладів порушень в роботі з боку працівників ТЦК та СП. Так 18 листопада 2024 року працівники одного з провайдерів зв'язку під час виконання службових обов’язків у Закарпатській області були затримані працівниками Тячівського РТЦК.

Звернення Олександра Федієнка стосовно мобілізації Тячівським ТЦК

Один із працівників, попри наявність документів про бронювання, був примусово переміщений до військових частин, поки його статус не підтвердили. Процедура затягнулась на кілька днів, викликавши численні труднощі для затриманого.

Подібний інцидент стався у Харківській області 29 жовтня 2024 року. Працівники провайдера зв’язку, які поверталися з робіт, були зупинені працівниками Слобідського РТЦК у балаклавах, які не представилися. Всупереч наявності документів про бронювання, двох працівників затримали, вилучили мобільні телефони, а одному з них неправомірно наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який згодом було скасовано.

Депутатське звернення Федієнка. Фото: Олександр Федієнко

Ще один випадок стався, коли працівника провайдера затримали в Одеській області. Попри чинну відстрочку від мобілізації, його утримували понад два тижні в Хаджибейському РТЦК без складання протоколу про затримання, без повідомлення родичів і без доступу до адвоката.

Федієнко засудив дії ТЦК

Олександр Федієнко заявив, що таких випадків значно більше, а у соцмережах він висвітлив лише частину з них. Депутат додав, що взяв ці випадки під особистий контроль, направивши депутатські звернення та ініціювавши службові розслідування. Він наголосив на неприпустимості таких дій, особливо щодо працівників стратегічно важливих галузей, як зв'язок, що забезпечують критичну інфраструктуру країни.

Федієнко також звернув увагу на використання балаклав працівниками ТЦК, які він вважає неприпустимими для представників державних структур.

Нагадаємо, нещодавно омбудсмен України Дмитро Лубінець назвав кількість звернень та скарг щодо порушень прав людини працівниками ТЦК та СП.

Тим часом в Україні тривають суперечки щодо доцільності розформування ТЦК. Військовий висловив думку, чому це погана ідея.