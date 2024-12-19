ТЦК принудительно мобилизует забронированных — Федиенко привел примеры

Работник ТЦК оформляет военный билет. Фото иллюстративное: Минобороны

Александр Федиенко, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки, сообщил о многочисленных случаях нарушения со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Наибольшее беспокойство вызывают ситуации, когда работники ТЦК игнорируют документы о бронировании от мобилизации, ссылаясь на отсутствие данных в системе "Оберіг", и прибегают к принудительным мерам.

Об этом Александр Федиенко сообщил в Facebook.

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Александр Федиенко привел несколько примеров нарушений в работе работников ТЦК и СП. Так, 18 ноября 2024 года работники одного из провайдеров связи при исполнении служебных обязанностей в Закарпатской области были задержаны работниками Тячевского РТЦК.

Обращение Александра Федиенко по поводу мобилизации Тячевским ТЦК

Один из работников, несмотря на наличие документов о бронировании, был принудительно перемещен в воинские части, пока его статус не подтвердили. Процедура затянулась на несколько дней, вызвав многочисленные затруднения для задержанного.

Подобный инцидент произошел в Харьковской области 29 октября 2024 года. Возвращавшиеся с работ работники провайдера связи были остановлены работниками Слободского РТЦК в непредставившихся балаклавах. Вопреки наличию документов о бронировании, двух работников задержали, изъяли мобильные телефоны, а одному из них неправомерно наложили штраф в размере 17 тысяч гривен, который впоследствии был отменен.

Депутатское обращение Федиенко. Фото: Александр Федиенко

Еще один случай произошел, когда работник провайдер был задержан в Одесской области. Несмотря на отсрочку от мобилизации, его удерживали более двух недель в Хаджибейском РТЦК без составления протокола о задержании, без уведомления родственников и без доступа к адвокату.

Федиенко осудил действия ТЦК

Александр Федиенко заявил, что таких случаев гораздо больше, а в соцсетях он осветил только часть из них. Депутат добавил, что взял эти случаи под личный контроль, направив депутатские обращения и инициировав служебные расследования. Он отметил недопустимость таких действий, особенно в отношении работников стратегически важных отраслей, как связь, обеспечивающая критическую инфраструктуру страны.

Федиенко также обратил внимание на использование балаклав работниками ТЦК, которые он считает недопустимыми для представителей государственных структур.

Напомним, недавно омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец назвал количество обращений и жалоб по поводу нарушений прав человека работниками ТЦК и СП.

Между тем в Украине продолжаются споры о целесообразности расформирования ТЦК. Военный выразил мнение, почему это плохая идея.