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Изменения в бронировании — в Минэкономики объяснили новые правила

25 декабря 2024 08:56
Карина Приходько - Редактор
Бронирование от мобилизации — почему правительством был установлен зарплатный критерий
Военные с документами. Фото: МОУ
Карина Приходько - Редактор

В Украине ввели новые правила бронирования работников критически важных предприятий, которые предусматривают зарплату забронированному работнику в размере не менее 20 тысяч гривен. Правительство установило зарплатный критерий, чтобы уравнять людей с высокими и средними зарплатами.

Об этом сообщил директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко в комментарии "Телеграф".

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Говоря о новых правилах экономического бронирования, Сметанко сказал, что это "облегченная форма бронирования", ведь первоначально заработные платы рабочих должны были быть 35 тысяч гривен.

"Можно сказать, что это лайтовый вариант экономического бронирования. Вы же помните, речь шла об экономическом бронировании: сделаем так, чтобы экономика работала. Сначала речь была о 35 тысячах. Мы уменьшили этот ценз почти вдвое", — рассказал эксперт.

Он согласился, что такими нововведениями будут удовлетворены не все руководители предприятий, но, по его словам, никогда не будет решения, которое устроит абсолютно всех.

Кроме того, Сметанко высказался о получении предприятиями статуса критически важных. По его словам, сейчас число таких предприятий составляет около 20 тысяч, а в 2025 году их количество может быть меньше, но несущественно.

"Мы посчитали, что примерно 60% в наполнении бюджета идет через эти 20 тысяч критически важных предприятий, учреждений и организаций. И даже больше. Хотя их гораздо меньше в процентном значении ко всем предприятиям в Украине", — добавил директор департамента.

Напомним, недавно эксперт объяснил, как получить бронирование от мобилизации и какие документы нужны.

Также мы писали, нардеп Александр Федиенко сообщил, что работники ТЦК и СП совершают многочисленные нарушения, в частности, игнорируют документы о бронировании от мобилизации из-за отсутствия данных в системе "Оберіг".

Минэкономики мобилизация документы бронирование военнообязанные

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