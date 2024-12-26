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Міноборони автоматично продовжить бронювання — які є нюанси

26 грудня 2024 01:30
Артем Кругленко - Редактор
Міноборони ухвалило рішення про автоматичне продовження чинних бронювань
Заброньований робітник. Ілюстративне фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

Міноборони ухвалило рішення про автоматичне продовження чинних бронювань від мобілізації на один місяць, але не пізніше 28 лютого 2025 року. Це стосується бронювань, які були дійсними станом на 19 грудня 2024 року і надані відповідно до Постанови №76 від 27 січня 2023 року. 

Про це у своєму Facebook написала замміністра оборони Катерина Черногоренко

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Чому вирішили продовжити бронювання

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Повідомлення Катерини Черногоренко. Фото: Скриншот

За словами Черногоренко, дане рішення було прийнято у зв'язку з тимчасовим припиненням роботи державних реєстрів внаслідок кібератаки.

Термін дії автоматичного продовження бронювання визначається індивідуально для кожного випадку. Наприклад, якщо бронювання працівника закінчувалося 20 грудня 2024 року, то його автоматично продовжать до 20 січня 2025 року.

В разі завершення дії бронювання до 19 грудня 2024 року (до кібератаки), роботодавці зможуть його поновити після відновлення роботи державних реєстрів.

До 27 грудня для всіх військовозобов'язаних, чиї бронювання відображені в системі "Резерв+" і підпадають під дію Постанови №76, буде автоматично продовжено дію бронювань.

Нагадаємо, нещодавно експерт пояснив, як отримати бронювання від мобілізації і які документи потрібні. 

Також ми писали, нардеп Олександр Федієнко повідомив, що працівники ТЦК та СП здійснюють численні порушення, зокрема, ігнорують документи про бронювання від мобілізації через відсутність даних у системі "Оберіг".

Міноборони мобілізація бронювання війна в Україні ТЦК та СП

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